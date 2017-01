Consumo de marihuana y drogas sintéticas ha aumentado pero no el de cocaína y bazuco: MinSalud

Foto: AFP

El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, afirmó en RCN Radio que según los estudios más recientes sobre consumo de drogas, se ha evidenciado un incremento de personas que acceden a la marihuana y a las sustancias sintéticas, pero se ha mantenido estable el de otros estupefacientes como la cocaína y el bazuco.

La respuesta del alto funcionario se dio tras la polémica suscitada por una alerta emitida por los alcaldes del país, que señalan que se ha incrementado la distribución y el consumo de estas sustancias en los centros urbanos.

“Tenemos datos preliminares de una encuesta en la que se evidencia el aumento en el consumo de marihuana y las drogas sintéticas pero hay cierta estabilidad en el consumo de cocaína y bazuco”, sostuvo Gaviria.

Dijo que estudios que se han realizado desde 1996 hasta 2014 evidencian que se ha presentado un incremento del 100% en el consumo general de drogas.

Sin embargo, indicó que “me sorprende (la controversia) ya que al presentar estas cifras no deberían causar polémica. He hablado con los alcaldes de este tema y puedo decir que no hay evidencia sobre la mesa de que haya aumentado el consumo de cocaína”.

Incluso dejó entrever que este tipo de polémicas son producto del oportunismo político de algunos senadores de la oposición que “mencionan cifras que no son y contrarias a los hechos”.

Sostuvo que el ideal es que se trate de forma distinta el fenómeno del consumo de drogas, con tres componentes: políticas preventivas, tratamientos para atender el consumo problemático y buscar la reducción del daño en el caso de los consumidores de sustancias como la heroína.

Reforma

Sobre la controversia por una reforma a Estatuto de Estupefacientes que está preparando el Ministerio de Justicia, tras las críticas del Fiscal General Néstor Humberto Martínez, Gaviria señaló que hay ya un esqueleto de este cambio que será socializado una vez esté concluido el borrador.

Expresó que de lo que hay evidencia es de un aumento en el número de cultivos ilegales, en especial en el sur del país.