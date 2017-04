Continúa polémica por edil que habría llegado alicorado a la JAL de Teusaquillo

Mientras que el edil Luis Carlos Vargas niega haber llegado en estado de embriaguez a una sesión de la Junta Administradora Local de Teusaquillo, edilesas del Partido Verde pidieron a la Fiscalía investigar los hechos señalando que tienen cómo probar la falta del funcionario.

Camila Manzanares, Edilesa de la localidad de Teusaquillo, y quien denunció el posible comportamiento de Vargas afirmó que “si el edil no se encontraba en estado de embriaguez y la edilesa Martha Triana deja la constancia, él se debería haber quedado y esperar a que llegara la Policía y hubiera exigido él mismo que se le hiciera la prueba de alcoholemia”.

Añadió que que tras comprobar que no estaba en estado de embriaguez “luego denuncia a la edilesa por mentirosa, pero no lo hizo, y salió corriendo y cuando yo salgo corriendo detrás a tomar la placa del carro porque pensé que lo iba a manejar, entonces el edil Carlos Peláez usa palabras groseras en mi contra”.

Por su parte, el edil Luis Carlos Vargas del partido Cambio Radical dijo que los señalamientos en su contra son falsos y que se trata de acciones que vienen haciendo en su contra.

“Es una injuria y una calumnia mi buen nombre lo que están haciendo las edilesas del partido Alianza verde, claramente es una persecución política y eso no viene desde ahorita, ellas se han encargado de denunciarme ante los entes de control y también nos han hecho varias denuncias que no son ciertas”.

“En este momento mi buen hombre como persona y como ciudadano ha sido totalmente pisoteado y tendrán los entes de control que entrar a investigar porque no existe prueba alguna”, dijo Vargas.

El concejal José David Castellanos del partido Cambio Radical pidió a la dirección de ese partido investigar lo ocurrido, “envié una carta al concejo de control ético y disciplinario del partido y al presidente de la colectividad para que pueda esclarecer los hechos del edil de cambio radical que hizo violencia verbal y al parecer violencia física contra unas edilesas de la Alianza Verde”.

De acuerdo con el concejal Castellanos, “la bancada de Cambio Radical ha defendido en el Concejo la política de género y la no violencia contra la mujer y creemos que este tipo de actos de representantes de Cambio Radical no se pueden cometer ni en una localidad ni en ningún lado del país” por lo que pide una sanción ejemplar en caso de ser cierto.