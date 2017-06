Contraloría avala incremento de salario para congresistas y otros servidores públicos

La Contraloría certificó el incremento del 6,75% que decretó el Gobierno para los congresistas y otros servidores públicos en el país.

Así lo informó el organismo de control, tras emitir la certificación que por ley debe hacer dentro de los 10 días hábiles a la expedición del decreto gubernamental.

Según recordó la Contraloría, “la asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación expedida por el Contralor General de la República”.

Recalcó que la Ley 664 de 2001, por la cual se reformó el artículo 48 de la Ley 42 de 1993, dispone que el Contralor General de la República realizará esta certificación dentro de los 10 días hábiles siguientes a la expedición de los decretos sobre incremento salarial para los empleados de la administración central.

Estos cálculos fueron revisados por la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas.

Polémica

Con este incremento los legisladores podrán cobrar un salario de 30 millones de pesos. Esta cifra produjo una ardua polémica por la calidad de la labor que adelantan los congresistas.

La representante Angélica Lozano afirmó que “hay que recordar que medio país vive con menos de 750 mil pesos”.

Por su parte, el presidente de la Alianza Verde, Antonio Sanguino, cuestionó que el Gobierno diga que no hay plata para los maestros y sí para los congresistas. “Y mientras tanto los maestros tuvieron que hacer un paro de 35 días para que les ajustaran los salarios y el presidente de la República salió a decir en medio del paro que no había plata para la educación, que no había plata para los maestros”, afirmó.

Lo mismo dijo el presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, quien coincide en que el sueldo de los parlamentarios es exagerado, pero argumentó que esa fórmula se estableció desde la constituyente de 1991.