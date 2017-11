Contraloría pide a la Fiscalía no acceder a que Otto Bula repare con bienes embargados

Audiencia de Otto Bula por caso Odebrecht // Foto: Colprensa - Sofía Toscano

La Contraloría General le solicitó a la Fiscalía que no permita que el excongresista Otto Bula, protagonista en el escándalo de Odebrecht, pretenda devolver como parte de los millonarios recursos apropiados en este caso inmuebles que están afectados por procesos de extinción de dominio. Colaboración de Otto Bula queda suspendida tras caerse preacuerdo con la Fiscalía

Así lo señaló el abogado Carlos Alberto Suárez López, represente civil de la Contraloría, la cual está acreditada como víctima en el proceso contra el excongresista Otto Bula a quien le fue tumbado el preacuerdo logrado con la Fiscalía, entre otros aspectos por no reintegrar al menos el 50% de los 6.800 millones de pesos que prometió en la negociación.

“Es una solicitud del mismo Contralor General de la República porque cuando nos reunimos a tratar este preacuerdo de culpabilidad él me instó a hacerla (…) Por favor en el marco de estos mecanismos alternativos que no se entreguen a título de reintegro bienes que se encuentren en extinción de dominio y que después de aceptarlos no se van a poder reintegrar efectivamente a la victima”, dijo el abogado Suárez.

El abogado de la Contraloría espera que en la apelación el Tribunal Superior de Bogotá confirme la decisión de primera instancia y rechace el preacuerdo realizado ente Otto Bula y la Fiscalía.

Según el preacuerdo el inmueble que ofreció Otto Bula en reintegro es una finca en Córdoba llamada ‘La Bomba’, cuyo valor asciende a los 4.400 millones de pesos.

De acuerdo con la Fiscalía está propiedad está actualmente a nombre de Agropecuaria El Central, de la cual Bula aparece como propietario y hoy en día es objeto de un trámite de extinción de dominio.

De igual forma, Bula ofreció un pagaré por el valor de $2.400 millones de pesos restantes para cumplir la devolución de los más de 6.800 millones de pesos.