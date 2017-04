Corte analizará ponencia que tumbaría ley contra cirugías estéticas a menores

Foto: Ingimage

La Sala Plena de la Corte Constitucional analizará una ponencia que establece que debería tumbarse la norma que prohíbe las cirugías estéticas para menores de edad así tengan el consentimiento de sus padres en el país.

El alto tribunal determinará si acoge o no los argumentos presentado por la magistrada Gloria Ortiz, quien advertiría que esta ley vulnera derechos fundamentales como el libre desarrollo de la personalidad.

Esta posición está acorde con la demanda presentada contra la ley en la que se advierte que quienes acuden a realizarse a practicar este tipo de procedimientos lo hacen con el fin de mejorar partes físicas y prohibir dicha acción atenta contra el libre desarrollo de la personalidad independientemente que sea menor de edad o no.

La norma que fue demandada es la ley 1799 del 2016, que establece esta prohibición para que los menores de 18 años se realicen este tipo de cirugías, inclusive, teniendo el consentimiento de sus padres.

No obstante, la Procuraduría envió un concepto a la Corte Constitucional en el cual le solicita dejar en firme está Ley al considerar que no está en contravía de la Constitución y protege la integridad de los menores de edad que no tendrían la capacidad para decidir un cambio estético mediante un procedimiento.