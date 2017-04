Corte condiciona Código de Policía sobre ingreso a viviendas y cuidado de espacio público

Foto RCN Radio

La Sala Plena de la Corte Constitucional condicionó varios artículos contenidos dentro del nuevo Código de Policía, relacionados con la utilización del espacio público que toca a los vendedores ambulantes y con el ingreso a las viviendas que realicen los uniformados de la institución.

Dentro de los condicionamientos que expuso la Corte Constitucional frente al ingreso de los policías sin orden escrita, los magistrados del alto tribunal determinaron que debe crearse una norma para que este tipo de procedimientos pase a control de los jueces de la República.

Es decir, si bien el Código contempla los casos en los que la Policía puede ingresar a un inmueble, el informe que presenten los uniformados debe ser sometido a control ante un juez para verificar que el mismo no tenga irregularidades.

Por esta razón la Corte Constitucional le dio un plazo de dos años al Congreso de la República para que reglamente sobre las facultades de los jueces.

Entre tanto, la Corte Constitucional analizó la utilización del espacio público que toca a los vendedores ambulantes y advirtió que si bien existen sanciones para quienes ocupen este tipo de zonas, debe establecerse que no afecte a los sujetos de especial protección, como ancianos, mujeres y menores de edad.

Asimismo, lo que trascendió es que las autoridades deberán respetar el derecho al trabajo de las personas que se denominen de legítima confianza, es decir, las personas de las que se determine que han estado en un lugar público durante mucho tiempo.

No obstante la Corte Constitucional advirtió que no se podrán imponer las multas establecidas dentro del Código de Policía a estas personas hasta tanto los alcaldes no desarrollen un plan de reubicación para los vendedores que de alguna forma están ocupando espacios públicos.