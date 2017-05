Corte hace llamado para no repetir en juicios los testimonios de menores víctimas de abusos

Foto referencial Ingimage

La Corte Constitucional hizo un llamado a la Fiscalía y sus funcionarios para que no sea necesario repetir el testimonio de un menor de edad en audiencia cuando sea la víctima de delitos relacionados con abusos sexuales.

De acuerdo con la sentencia de la Corte Constitucional solicitar este tipo de testimonios en juicios orales dentro de un caso de abuso sexual, es revictimizar su condición y por lo tanto merecen especial protección consignada en las normas.

Para el alto tribunal si bien no existe una prohibición para que los menores no sean llamados a juicio, si es válido advertir que “los menores no pueden rendir testimonio cuando previamente hayan realizado una declaratoria de los hechos por generarse una revictimización”.

“Hacer uso de la práctica de la prueba anticipada para que los menores rindan testimonio dentro del proceso, evitando la revictimización que puede significar volver sobre hechos delictivos acontecidos tiempo atrás, así como para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio y garantizar el derecho a la defensa del presunto responsable”, señala la sentencia.