Corte negó tutela que pretendía dar prisión domiciliaria a la viuda del caso Autorollings

Foto RCN Radio

La Corte Constitucional puso fin a una acción de tutela que pretendía beneficiar a Sofía Jiménez, quien fue condenada a 52 años de cárcel por la muerte de cuatro personas dentro del denominado caso ‘Autorollings’.

El alto tribunal determinó no seleccionar para su estudio la insistencia que fue radicada para darle prisión domiciliaria a la mujer condenada y que fue impulsada en su momento por el magistrado Alberto Rojas Ríos, quien advirtió que no se podía vulnerar derechos fundamentales de una madre cabeza de familia.

No obstante, y pese a la insistencia del magistrado Rojas, sus compañeros, Luis Guillermo Guerrero y Gloria Stella Ortiz no compartieron esta posición y consideraron no darle trámite.

Dentro de la insistencia el magistrado Rojas había advertido que “es mi obligación advertir que en este asunto se está cometiendo una grave vulneración de los derechos fundamentales de los menores de edad, hijos de la acusada, quienes requieren con urgencia y prontitud la presencia de su madre para tener un desarrollo armónico y pleno”.

Hay que advertir que Sofía Jiménez tenía el beneficio de prisión domiciliaria, sin embargo, un fallo por parte de la Corte Suprema de Justicia, consideró que no había elementos suficientes para otorgar dicho beneficio y por el contrario debía pagar su condena en una cárcel.