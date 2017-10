Corte Suprema investigará a Alejandro Ordóñez

El mismo exprocurador y ahora aspirante presidencial, Alejandro Ordóñez, anunció a través de sus redes sociales que la Corte Suprema de Justicia inició una investigación en su contra por “presuntas irregularidades en el nombramiento de funcionarios” cuando fue procurador general de la Nación.

“Como lo he hecho siempre y sin importar las motivaciones, atenderé cualquier llamado de la justicia. Nada tengo que ocultar. Ninguna de mis conductas públicas ha sido irregular. Juré respetar la ley y día a día hago honor a esa promesa”, resaltó Ordóñez en su comunicado.

Ordóñez, quien ha mantenido una constante posición en contra de los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc, consideró que esta decisión tiene que ver con su oposición a dicho proceso.

“Por ende, no me sorprende. El escenario electoral me hacía anticiparlo. Ya antes fui objeto de decisiones presionadas por intereses políticos desde lo más alto del gobierno. Es el precio que se debe pagar por decir NO a la impunidad, por enfrentarse al régimen”