Corte Suprema niega libertad de Rafael Uribe, confeso asesino de Yuliana Samboní

Rafael Uribe Noguera / Foto Colprensa

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia negó la solicitud que había sido radicada para obtener la libertad de Rafael Uribe Noguera, acusado de abusar sexualmente y asesinar a la niña Yuliana Samboní en Bogotá.

El alto tribunal confirmó el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que fue emitido el pasado 20 de diciembre contra dicho recurso radicado por un recluso de la cárcel de Bucaramanga, quien argumentaba que la libertad de Uribe Noguera debía darse por la filtración de las pruebas, en este caso, en los medios de comunicación.

De acuerdo con el documento de la Corte Suprema, los argumentos expuestos no fueron suficientes al indicar que la captura y posterior privación de la libertad no afectaron los derechos fundamentales de Uribe Noguera y por lo tanto la supuesta filtración de documentos no constituyen en un obstáculo para emitir dicha orden por esos delitos.

Para la Corte Suprema “la privación de la libertad que actualmente soporta el señor Rafael Uribe Noguera está fundada en la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario que le fue impuesta por el Juzgado Setenta y Nueve Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, providencia que adquirió ejecutoria, toda vez que la defensa técnica desistió del recurso de apelación que había interpuesto en su contra”.

Hay que recordar que Uribe Noguera fue acusado y aceptó cargos por los delitos de feminicidio, acceso carnal violento y secuestro agravado y el próximo 29 de marzo se llevará a cabo la audiencia en la que se conocería el monto de la pena que podía ascender a los 60 años de prisión.