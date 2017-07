Corte Suprema se puso de acuerdo y eligió terna para vacante en la Corte Constitucional

Corte Suprema de Justicia / Foto Colprensa

Tras más de 9 meses de debates, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia sacó adelante la terna con las personas que podrían ser nombradas en reemplazo del magistrado Jorge Iván Palacio en la Corte Constitucional.

Durante una sesión extraordinaria llevada a cabo en Paipa, Boyacá, los magistrados determinaron que los juristas Judith Bernal de Valdivieso, John Jairo Morales Alzate y José Fernando Reyes Cuartas son los ternados para ocupar un puesto en el alto tribunal constitucional.

Los magistrados descartaron varios nombres, considerados favoritos, entre ellos, la ex viceprocuradora Martha Isabel Castañeda, el ex magistrado Wilson Ruiz y el ex contralor de Bogotá Diego Ardila Medina.

Frente a estos nombres hubo varios cuestionamientos de diferentes sectores y la continuidad de intereses particulares para hacer parte de la Corte Constitucional.

No obstante, lo que había trascendido por parte de la Corte Suprema de Justicia es que la demora en la elección de esta terna era porque existía la necesidad de garantizar a la persona más idónea para ocupar ese cargo en la Corte Constitucional, sin ningún tipo de interés político que pudiera afectar las decisiones judiciales.

Los nuevos ternados y sobre los cuales el Congreso debe escoger finalmente uno se advierte la experiencia de la juez Judith Bernal de Valdivieso, quien tiene una experiencia académica y judicial de más de 20 años.

Entre tanto John Jairo Morales Alzate es actual decano de la facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Fundación Universitaria los Libertadores y ha tenido una trayectoria como conjuez en la Rama Judicial.

Por último el ternado José Fernando Reyes Cuartas es actual magistrado del Tribunal Superior de Manizales, ha sido juez en la misma ciudad y fue procurador delegado.