Crece polémica: Dimayor amenaza con parar torneo de fútbol si retiran la policía de los estadios

Foto AFP

El presidente de la Dimayor Jorge Fernando Perdomo, advirtió en RCN Radio que si a los estadios colombianos no se les presta la seguridad por parte de la Policía Nacional, se vería en la obligación de parar de manera temporal el torneo colombiano.

Perdomo expresó su preocupación por el proyecto de decreto reglamentario del Código de Policía (que está listo para ser expedido por la Presidencia), que establece que para eventos como el fútbol se debe contratar vigilancia privada para garantizar la seguridad en estos escenarios deportivos, además de contratar empresas para que desarrollen las logísticas.

“Nos enteramos que efectivamente la disposición es sacar la policía de los estadios y conminarnos a contratar con empresas de seguridad privada esta vigilancia en el interior de los estadios”, explicó Perdomo.

Y sentenció: “Esto pareciera que es un traje hecho a la medida de alguien que tiene un interés de lucrase con este tema“.

Perdomo fue más allá: advirtió que si el decreto prospera, los equipos que se reunieron de emergencia para analizar el tema (Millonarios, Santa Fe, Nacional, Medellín, Cali, América, Junior, Cortuluá y Boyacá Chicó) estarían dispuestos a jugar los partidos sin público o suspender el torneo.

“Ante la imposibilidad de la ecuación económica que no les da abrir un estadio, están pensando en que se les autorice jugar a puerta cerrada; las voces más extremas están considerando la posibilidad de no seguir jugando el torneo“, enfatizó.

No obstante, aclaró que “estamos buscando un diálogo con la Presidencia y con el Ministro del Interior” para buscar revertir la decisión que ya parece tomada.

Seguridad y logística, en manos de los equipos

Perdomo explicó a RCN Radio que el decreto reglamentario de este Código de Convivencia, como también se le conoce y al que solo le faltan las firmas de los ministros para ser expedido,

Les entrega a los equipos la responsabilidad del manejo de la seguridad dentro de los eventos deportivos y la contratación del manejo de la logística, que antes estaba en manos de los propios clubes.

“Pareciera que estuvieran con un secreto de Estado (…) Prácticamente la taquilla se estaría destinando para personal de seguridad y personal de logística. Para lo quipos chicos va a ser inviable la operación“, dijo.

Aseguró que el tema que más le preocupa es que se delegue a terceros, a privados, la “obligación constitucional” de la Fuerza Pública de “capturar (a los violentos) y velar por la integridad de las personas“.

“Yo no me quiero imaginar (lo que puede pasar) en un partido de alto riesgo como Millonarios – América o Millonarios – Nacional, si no han respetado a la Policía, como lo hemos visto en tantas ocasiones“, explicó.

De inmediato, advirtió: “Esto va a ser extremadamente grave. Y ojalá no esté vaticinando que eventualmente y muy pronto tengamos tragedias al interior de los estadios por no tener la policía garantizando la seguridad de los ciudadanos“.

Retiro de uniformados será gradual: Policía

El director de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, general Jorge Rodríguez Peralta, reconoció que tras la entrada en vigencia del nuevo Código Nacional de Policía, empezaron a reducir el número de uniformados que prestan seguridad en los diferentes estadios del país.

Según el general Rodríguez Peralta, serán las empresas privadas quienes de ahora en adelante se encarguen de la vigilancia.

“La reducción ha sido muy mínima porque la instrucción que hemos tenido hasta el momento es ir reduciendo gradualmente de acuerdo con la norma, pero lógicamente eso se viene haciendo en concordancia con los equipos y empresarios, mirando siempre las situaciones que se puedan presentar“, señaló el oficial.

Indicó que no se ha definido cómo será la temporalidad de la reducción y cómo se asumirán los servicios perimetrales.

“Hay que garantizar el orden y seguridad de los eventos ya que por ahora no se ha definido la labor de la policía“, precisó.

Propuesta es del Ministerio de Defensa: congresista

El senador Germán Varón Cotrino, quien promovió el Código de Policía en el Congreso, terció en la polémica y aclaró que la propuesta de retirar a los uniformados de los estadios fue del Ministerio de Defensa.

“…Con el argumento de que cada vez que hay partido, la cuidad se queda sin muchos efectivos que deben preservar la seguridad“, explicó.

No obstante, Varón Cotrino aclaró que la última palabra sobre el tema la tendrían los alcaldes municipales y distritales, quienes son la primera autoridad de policía en sus ciudades y localidades.

“Lo pueden reglamentar las alcaldes porque ellos son los que tiene la capacidad de disponer de la Fuerza Pública (…) Ese es un código marco dentro del cual se ponen algunos principios pero que quienes lo determinan son los alcaldes municipales y distritales“, precisó.

Por RCN Radio