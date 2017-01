Crece roce entre Robledo y Serpa por filiación política de Otto Bula

El senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo insistió en la responsabilidad que deben tener los partidos políticos en el escándalo de Odebrecht y reiteró que el excongresista Otto Bula sí pertenece al Liberalismo.

“En este caso de Odebrecht se están ocultando las militancias de los involucrados. Entonces en el caso del doctor Otto Bula les doy las certificaciones que dicen que él llegó al Senado en 1998 como suplente de Mario Uribe, pero en una lista del Partido Liberal”, señaló.

“También hay una certificación de Congreso Visible que dice que sí es del Liberalismo, así que falsean los dirigentes liberales que tratan de ocultar esta realidad”, añadió.

El senador Horacio Serpa, presidente del Liberalismo, respondió diciendo que no es cierto que Bula pertenezca al partido como insistentemente lo señala Jorge Robledo.

“La Secretaría del partido me dio la información de que el doctor Bula no había sido elegido por el Liberalismo y yo la transmití, pero eso no es motivo de gran controversia. Volveré a verificar, pero mientras tanto sigo opinando que no“, sostuvo.

Robledo también ha criticado fuertemente a Cambio Radical por ser el partido que avaló a Kiko Gómez, a Oneida Pinto y a Álvaro Cruz, todos destituidos de sus cargos por procesos penales y disciplinarios.