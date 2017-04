Centenares de personas marcharon contra la corrupción en el país

Foto RCN Radio

En las principales ciudades del país se llevó a cabo una jornada de marchas convocadas por el uribismo con la que se buscaba que los ciudadanos mostraran su descontento contra los recientes escándalos de corrupción.

Bogotá

En la capital cientos de ciudadanos se reunieron en el Parque Nacional para marchar en contra de la corrupción.

Muchos de ellos llegaron con pancartas, banderas, pitos y recorrieron las calles del centro de la ciudad hasta la Plaza de Bolívar, en donde pidieron que no se aumenten los impuestos y rechazaron la manera en la que se refrendaron los acuerdos de paz con las Farc.

La jornada en Bogotá transcurrió sin mayores inconvenientes y contó con el acompañamiento de las autoridades.

Medellín

Cientos de antioqueños se concentraron en el Teatro Metropolitano en el centro de Medellín, desde donde marcharon hasta el Parque de Las Luces, como protesta contra los actos de corrupción y el actual Gobierno del presidente Santos.

La manifestación convocada por el Centro Democrático contó con la presencia de varios dirigentes de ese partido, entre ellos el senador Álvaro Uribe, concejales, diputados y ciudadanos.

Algunos de los manifestantes aseguraron que el objetivo de la marcha era rechazar el manejo inadecuado de la política económica, el trato con Venezuela y los casos de corrupción que se han conocido con los sobrecostos de Reficar y los dineros que habrían llegado a la campaña presidencial del presidente Juan Manuel Santos.

Cartagena

Habitantes de Cartagena se trasladaron desde el Parque Apolo en el barrio El Cabrero hasta el Camellón de los Mártires en el centro histórico de la ciudad.

La actividad, donde predominó el amarillo, azul y rojo, estuvo liderada por el senador Fernando Araújo, el general retirado Gabriel Arango Bacci y la excandidata a la alcaldía de Cartagena Gina Benedetti.

Durante la marcha se lanzaron arengas y se hicieron presentes pancartas con mensajes de rechazo al Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las Farc, así como el desacuerdo por el inicio de los diálogos con ELN.

“No podemos continuar con esta tónica que a los guerrilleros le están dando todo y a los militares los están poniendo presos. Nosotros hemos defendido la institucionalidad y la democracia, y los guerrilleros han matado a la gente. No podemos ser igualados”, expresó el general (r) Arango Bacci.

Por otra parte, el momento cumbre de la jornada de protesta, que se desarrolló en el Camellón de Los Mártires, lo protagonizó el pastor Miguel Arrázola, de la iglesia cristiana Ríos de Vida.

El líder cristiano aprovechó el escenario para exigir respeto a su iglesia y feligreses.

“Exigimos respeto a nuestras creencias. Si diezmamos es asunto nuestro, no somos paracos, no somos pendejos, no somos borregos, no somos idiotas. Somos creyentes”, afirmó.

Barranquilla

Con camisetas de la Selección Colombia, banderines y pancartas, cientos de barranquilleros se concentraron cerca de las 9:45 a .m. pidiendo la renuncia del presidente Juan Manuel Santos.

Líderes y ciudadanos manifestaron su desacuerdo con las políticas del Gobierno del presidente Santos, particularmente frente al acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc.

“Aquí estamos todos luchando contra esta voz de protesta, contra este Gobierno y contra todo lo que ha hecho Juan Manuel Santos con nosotros”, aseguró una de las marchantes.

Juan David Lacouture, vocero y líder de la marcha, sostuvo que la manifestación “es el resultado de un pueblo indignado”.

“Esta es la sumatoria de voluntades de colombianos que estamos indignados, dijimos No, el pueblo soberanamente tomó una decisión que fue pisoteada y desconocida por un gobierno ilegitimo”, agregó Lacouture.

La marcha finalizó cerca de las 12:30 del medio día en el Parque Washington, al norte de la ciudad.

Colombianos residentes en EE.UU. también convocaron este jueves a sus compatriotas a manifestarse en varias ciudades el próximo sábado con el lema “No más Santos, no más Farc” e invitaron a venezolanos, cubanos y otros latinoamericanos a unirse.

Todos “los amigos de la democracia” están también llamados a sumarse a las marchas que tendrán lugar en Miami, Orlando y Tampa, en el estado de Florida, en Queens (Nueva York), en Elizabeth (Nueva Jersey) y en Houston (Texas), según la convocatoria.