Cumaral dijo No a explotación petrolera porque está proyectado a ser sitio turístico: líder de Consulta Pupular

Consulta Popular de Cumaral

Freddy Martínez, delegado de la consulta popular ‘Cumareños por el No’, habló de las razones por las que el pueblo se negó a la exploración petrolera que se proyectaba en el municipio de Cumaral, en el Meta, por empresas multinacionales.

En diálogo con RCN Radio, Martínez explicó que desde que se ha realizado explotación petrolera en el municipio se han reducido las fuentes hídricas del lugar, “nos han profundizado los aljibes y los nacimientos de agua se han desaparecido”.

El líder promotor del No en la consulta popular explicó que han llegado empresas internacionales sin ninguna responsabilidad ambiental, “Mansaroval es una empresa Indochina y nunca han cumplido con el municipio, allá nunca llegaron a cumplir con las vías secundarias ni terciarias por ejemplo”.

Agregó que “en 116 años el municipio empezó como un paradero ganadero y hemos sido agricultores. Nosotros creemos que petróleo sí, pero no así y no aquí, porque coger a un municipio que está proyectado a ser turístico, como lo dijo el gobernador del Meta, para acabar con el agua, eso no queremos”.

El líder afirmó que el mecanismo constitucional de la consulta popular empieza a coger fuerza en el país, “lo que sucedió en Cumaral fue un ejercicio político pero no partidista. Aquí no hubo un proselitismo político pero se acercaron muchos caciques políticos, pero no dejamos que se mezclaran”, afirmó.