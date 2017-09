Cumbre Agraria se movilizaría por incumplimientos del gobierno

La Cumbre Agraria aseguró que en las próximas semanas se movilizaría desde diversas partes del país ante los incumplimientos de los compromisos adquiridos por el gobierno nacional, luego de trascurrir 14 meses desde que se firmaron con estas comunidades. (Lea acá: Cumbre Agraria rechaza acusaciones de Fiscalía contra líderes sociales investigados por presuntos nexos con Eln)

Según lo aseguró José Santos, miembro de este movimiento, el gobierno del presidente Santos insiste en dilatar los encuentros para llegar a consensos que permitan cumplir con lo acordado.

“No se hacen las misiones de verificación, el gobernó ha dicho que no tenia dinero ni operador, ha hecho acuerdos con distintos sectores, pero no se ha cumplido, siempre se concretan reuniones y estas nunca se dan, pues por alguna razón no llega el ministro”, indicó Santos.

José Santos señaló que ya se han iniciado algunas movilizaciones de distintos sectores, y la determinación es salir a las calles como ya lo ha manifestado la ONIC, el mes de octubre será el mes de las movilizaciones.