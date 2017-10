Debate sobre corrupción terminó siendo contra Germán Vargas Lleras

Foto Colprensa

El debate en el Senado de la República por los escándalos de corrupción se convirtió en un escenario para hacer fuertes acusaciones contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. (Lea acá: En debate sobre corrupción, piden revivir investigación contra Vargas Lleras por parapolítica)

Los senadores Jorge Robledo y Claudia López salpicaron a Vargas en un presunto caso de corrupción en la Corte Suprema de Justicia que permitió cerrar en tiempo récord, su investigación por parapolítica.

El senador Robledo afirmó que “se deberían reabrir esos casos. Los paramilitares amigos de Martín Llanos dicen que en las elecciones de 2002 le colaboraron a Germán Vargas en su campaña de ese año y la Corte le abrió investigación a Vargas el 17 de julio de 2002 y le archivaron 10 meses después. Esto si es la absolución exprés más rápida que haya visto la Corte Suprema”.

La senadora Claudia López corroboró los señalamientos de Robledo y dijo que las investigaciones contra Vargas se cerraron porque hubo dinero de por medio.

“Los vínculos de Germán Vargas Lleras con ‘Martín Llanos’ son evidentes, y si se archivó la investigación es porque hubo plata de por medio, mucha plata”, manifestó López.

Acusó también al exvicepresidente de ser la cabeza de la empresa criminal y de corrupción en la justicia, advirtiendo que el exmagistrado Francisco Ricaurte fue su cuota política por muchos años.

Dio a entender que las críticas de Vargas Lleras a la Jurisdicción Especial de Paz están fundamentadas en el hecho de que Ricaurte no quedó elegido como magistrado de la JEP.

“Él está muy preocupado con la JEP, porque el señor Germán Vargas Lleras está perdiendo la inversión de 8 años de su vida, en la que ha incidido en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, manifestó.

La senadora López también advirtió que Germán Vargas Lleras tiene aliados políticos en 21 departamentos del país, cuyas investigaciones, según la congresista, están frenadas. Y mencionó casos como el de Dilian Francisca Toro en el Valle, los Aguilar en Santander, el cartel de la casita en Casanare, los Char en la Costa Caribe, Mauricio Lizcano en Caldas, Ramiro Suárez en Norte de Santander, Jorge Rey en Cundinamarca, Sandra Paola Hurtado en Quindío, entre otros.

“Ese cartel de la toga y la campaña del señor Germán Vargas pretende volver a imponer el 35% del Congreso y para eso están recogiendo a cuanto investigado de cualquier partido existe ofreciéndole que si lo apoyan, esas investigaciones se dilatan porque pare eso tenemos fiscal de bolsillo”, manifestó.

Inmediatamente el senador Germán Varón Cotrino, de Cambio Radical, salió en defensa de Germán Vargas Lleras.

“No existía ninguna relación que tuviera que ver entre paramilitarismo y Germán Vargas Lleras. En la página 42 del expediente dice el señor Martín Llanos que no conoce a Germán Vargas”, manifestó.

El senador Roosevelt Rodríguez salió en defensa de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y calificó de mentirosa a Claudia López.

“Dilian Francisca Toro ha sido acusada en la Corte por anónimos y testigos falsos. No hay una sola prueba, un solo hecho de los que puedan derivarse responsabilidades de carácter penal contra Dilian Francisca Toro”, indicó.

El senador Mauricio Lizcano también se defendió acusando de corrupta a la senadora López.

“Corruptas son sus actuaciones, que desfachatez venir usted a ponerme en una foto simplemente porque yo he acompañado al doctor Germán Vargas Lleras”, manifestó.

La senadora Daira Galvis, que también defendió a Vargas Lleras, no se salvó de las acusaciones de Claudia López.

“La senadora Daira Galvis fue abogada de ‘La Gata’ una narcotraficante y asesina confesa”, indicó.

La senadora Galvis le respondió: “Atendí a ángeles y demonios en mi época de abogada, es absurdo pensar que en la democracia los delincuentes no tienen derecho a ser oídos, ni defendidos, ni vencidos en un juicio”.

El expresidente Álvaro Uribe también se defendió de las acusaciones que por corrupción lanzó contra su gobierno el senador Jorge Robledo y la senadora Claudia López. (Consulte acá: Ponente de la JEP desmiente a Germán Vargas Lleras)

“Dónde hay un peso de dinero mal habido en mis campañas, donde he excedido los topes, me meto en todas las candelas porque esta patria no se le puede entregar a los brabucones inconsistentes que hoy se arropan en la lucha contra la corrupción”, manifestó.

La senadora Viviane Morales dijo sentir vergüenza por el debate promovido por los senadores López y Robledo y afirmó que “lo que hemos visto aquí es un escándalo de una youtuber, con un guion embaucador, adobado con una serie de refritos”.

Los congresistas también tuvieron un rifirrafe con el senador Germán Varón Cotrino por sus relaciones con el exfiscal Gustavo Moreno, lo que llevó al congresista a responder de forma contundente.

“No podrá decir usted lo mismo de Samuel Moreno senador Robledo, que se robó Bogotá, a quien usted defendió, a quien logro en muchos de sus intentos dejarlos incólumes frente a la Justicia”, manifestó.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que el Gobierno espera que todos los responsables del escándalo de corrupción respondan ante la Justicia.

“Que no le quepa duda a los colombianos y al Senado que este Gobierno es el más interesado en que se sepa toda la verdad sobre Odebrecht y que los responsables del pago de coimas, sobre ellos caiga todo el peso de la ley”, indicó Rivera.

Claudia López y Jorge Robledo anunciaron que acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al fiscal y al Estado por las investigaciones que supuestamente estarían frenadas debido a intereses políticos.