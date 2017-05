Decisión de la Corte crea inseguridad jurídica para entrega de armas dicen voceros de paz

Foto de: RCN Radio

Los voceros de paz en el Congreso anuncian que la decisión de la Corte Constitucional sobre el Fast Track crea incertidumbre entre las Farc e inseguridad jurídica para que los guerrilleros duden en hacer entrega de armas el día D + 180.

“Este fallo permite la dilación del proceso y no hay seguridad jurídica hoy para los Insurgentes, como van a entregar las armas el D + 180 si no tienen la seguridad jurídica de gozar de la amnistía o el indulto y es factible pensar de que van hacer enjuiciados y detenidos por qué no los han cobijado los acuerdos que ellos pactaron”, indicó Pablo Cruz vocero de Paz en el Senado.

Este colectivo de ciudadanos reiteran la invitación al Centro Democrático para que se haga un Pacto Nacional en favor del proceso de paz, “volvemos a invitar al pacto político nacional junto con otras fuerzas políticas para que el proceso de paz salga adelante y para que el país se ahorre cientos de vidas”, indicó Jairo Rivera vocero de paz en Cámara.

Explican que la asamblea permanente que decretaron las Farc en todas las zonas Veredales, es el mecanismo de deliberación de los guerrilleros para llevar las inquietudes de las bases a la dirección de la insurgencia.

“La Corte Constitucional le pone un grano de arena al propósito de volver trizas el acuerdo de paz que propuso el Uribismo”, enfatizó Jairo Rivera.