Declaración de Claudia López no cumple con requisitos de rectificación, dice exministro Henao

El exministro de Vivienda Luis Felipe Henao aseguró que las declaraciones de la senadora Claudia López, quien lo había señalado de corrupto, no cumplen con los requerimientos legales de una rectificación.

En entrevista con RCN Radio Henao aseguró que la rectificación que envió López es insuficiente ya que no repara el daño que, según él, se le ha ocasionado tanto a nivel personal como laboral.

El exministro puso una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá que falló a su favor y que obligó a la congresista a enviar una disculpa que, de acuerdo con Henao, no ha tenido la misma divulgación que las fuertes declaraciones en contra suya y de su partido político Cambio Radical.

“Para mí esto ha sido supremamente doloroso a nivel personal y profesional. Cuando presenté la tutela y el Tribunal me dio la razón, Claudia respondió con un video en el que me volvió a decir corrupto y mi mamá de 70 años me llamó a preguntarme por qué me estaban diciendo corrupto”, dijo el exministro.

Indicó que “luego envió una retractación de tres párrafos pero no cumple con la reparación del derecho vulnerado y creo que jurídicamente no cumple con el requisito de la rectificación. Por eso vuelvo a llamar al diálogo, que no sea un debate de odios y de polarización”.

Luis Felipe Henao indicó que no se puede afectar la honra y la dignidad de los ciudadanos solo para conseguir votos.

“Más que la retractación es un antecedente a los candidatos para decirles que no pueden recurrir a falsas noticias, a mentiras, para poder aniquilar al adversario”, señaló.

Expresó que “no hay nada más fácil que decirle a una persona corrupta para acabar con su imagen, ganar votos y quedar así con el tema”.

El exministro Henao reconoció, sin embargo, los grandes problemas de parapolítica y casos de corrupción que se han dado en su partido Cambio Radical, al tiempo que agregó que ese no es un motivo para que sea señalado de algún tipo de delito.

“Yo estoy de acuerdo con el debate y frente al tema de La Guajira este partido ha pedido disculpas. Claro que este partido como todos tiene problemas enormes pero eso no conlleva a que usted le pueda decir asesino a una persona. Esto no puede pasar en la política y debe haber esos procesos de responsabilidad”, manifestó.

Añadió que “claramente por los hechos señalados pues el partido tiene una responsabilidad política y se deben asumir dichos errores y entonces claro que hay que defender unas banderas y en ese debate de argumentos estamos dispuestos”.