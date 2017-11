Defensa de Álvaro Ashton dice que audio no prueba abuso a menores de edad

Álvaro Ashton / Foto Colprensa

El abogado Isnardo Gómez, quien defiende los intereses del senador liberal Álvaro Ashton, explicó que no se podría configurar delito alguno en la indagación preliminar que le abrió la Corte Suprema de Justicia a su cliente por presunto abuso sexual en menor de edad puesto que no se conoce ningún tipo de denuncia formal en su contra.

Señaló que la interceptación telefónica al empleado del hotel El Prado de Barranquilla, Jesús Gregorio Madero fue mal interpretada por los investigadores pues no se ha determinado si efectivamente entre las mujeres que entraron al hotel se encontraban menores de edad.

“El señor declaró ante la Corte Suprema de Justicia y claramente dice que no habían actividades de prostitución, ni de inducción de prostitución, mucho menos con el senador Álvaro Ashton, quien efectivamente si atendía en ese hotel muchas de sus reuniones”, puntualizó.

El abogado explicó que el término ‘niñas’ es muy común en la costa. “En el hotel nadie se puede registrar si no presenta su cédula, les exigieron la cédula y una de ellas no quiso presentarla. Él (Jesús) llamó al senador y se refiere a ellas como niñas, pero dice el testigo que se estaba refiriendo a mujeres jóvenes y que no puede acreditar si eran o no menores de edad”.

El nombre de Ashton aparece vinculado a otros escándalos en la Corte Suprema de Justicia: Es investigado por “parapolítica”, el “cartel de la toga”, las irregularidades en los bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes y el caso Odebrecht.