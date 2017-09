Defensa de Ñoño Elias interpondrá tutela por cambio de patio en La Picota

Bernardo Elías Vidal. senador de la República Foto/Archivo.

La abogada Silvia Rugeles, quien defiende los intereses del senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, investigado por los sobornos de Odebrecht, anunció que interpondrá una tutela por el traslado del patio del pabellón de servidores públicos al patio de alta seguridad de La Picota, en donde están detenidos miembros de grupos paramilitares.

Este traslado se efectuó a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ordenó que debía permanecer en el patio de servidores públicos.

“Lo que prima es buscar que se cumpla la orden de la Corte Suprema de Justicia para que el senador se encuentre en el lugar de reclusión que se determinó (…) no entendemos cómo el Ministerio de Justicia o la Presidencia emite decisiones en contra vía de lo que ha dicho la Corte”, señala la abogada.

El acta de asignación del patio del Inpec explica que el traslado fue por una decisión de la Presidencia, “según llamada telefónica recibida por el señor director de la cárcel Jorge Alberto Contreras, de parte del coronel director encargado Hugo Javier Velázquez, quien manifiesta que este movimiento se realiza por orden presidencial y del Ministerio”.

El senador denunció que está en condiciones infrahumanas, “estoy en un sitio inhumano me metieron en una planta que no tiene ni colchón, no sé por qué el Inpec avisa de esta forma y me manda a un sitio inhumano, donde no hay lo más mínimo para poder estar. La Corte Suprema ordenó que me mantuvieran en el pabellón ERE Sur (de servidores públicos) y no sé por qué me mandan a un pabellón sin condiciones, no quiero pensar que sea motivos de presión contra mi persona”.

El senador ha dicho en sus declaraciones ante la Fiscalia que parte de los recursos de Odebrecht eran para la campaña del presidente Juan Manuel Santos.

“Mi interés en ese contrato era ayudarle a Odebrecht que sacaran rápido los otros si Ocaña Gamarra para que integrarán recursos económicos con destino a la campaña presidencial del señor Juan Manuel santos periodo 2014 – 2018 reelección primera y segunda vuelta, no sé si el presidente sabía o no, esa fue la propuesta que me hace Otto, quien señala que ellos quieren ayudar a la campaña pero ellos necesitan recursos vía adjudicación de ese contrato porque ellos creían que salía a más tardar en diciembre de 2013”.