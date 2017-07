Defensa del exfiscal Anticorrupción, Luis Moreno, estima que pagará 6 años de cárcel

El abogado Francisco Bernate, defensor del ex fiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, aseguró que le ha pedido a su cliente que cuente toda la verdad sobre el caso. Bernate estimó que Moreno tendrá que pasar seis años en la cárcel.

Asimismo, Bernate insistió en la necesidad de que su cliente responda por video-conferencia en la audiencia de imputación programa en su contra para el próximo viernes 14 de julio en el Tribunal Superior de Bogotá.

El jurista dijo en entrevista con RCN Radio que el exfiscal Moreno Rivera aceptará ante los magistrados del Tribunal su autoría en los delitos de concusión y revelación de secreto oficial.

De igual forma, indicó que en su momento la defensa pedirá a la Corte Suprema de Justicia la posibilidad de realizar una extradición exprés con la cual se renuncia al trámite de la práctica de pruebas para acelerar su envío a los Estados Unidos.

“Esto significaría que nos podríamos demorar no 18 sino 15 meses en el trámite de extradición del exfiscal Moreno a Estados Unidos”, dijo el abogado Bernate.

También no descartó que el exfiscal Moreno pueda llegar a colaborar eficazmente con la justicia colombiana en otros procesos penales y obtener eventuales beneficios.

“Lo que no quiero que quede en el ambiente es que detrás de él se está yendo la verdad, porque no es así (…) Yo creo que él estaba en una red de la que estaba un abogado de apellido Pinilla, moviendo unas cosas, le llegó a Gustavo Moreno y tomó un día una decisión que no era y cometió un delito y lo va a pagar “, agregó.