Defensa de exdirector del DAS acudirá a organismos internacionales tras condena por ‘chuzadas’

Víctor Mosquera, abogado del exdirector del DAS Jorge Noguera, aseguró en diálogo con RCN Radio que condena de siete años y 10 días contra su defendido será llevada ante organismos internacionales. (Lea también: Por ‘chuzadas’, Corte condenó a exdirector del DAS y compulsa copias contra Uribe)

“Mi defendido no se defendió en el proceso; él renunció a la justicia colombiana desde el 2011 y no se hizo partícipe, por eso vemos que las pruebas no existen y no son contundentes, hubo más de 11 defensores públicos que estuvieron en el proceso y no llevaron una defensa que fuera apropiada, sus abogados de confianza no participamos en el proceso”, aclaró. (Lea también: Corte Suprema no declaró crimen de lesa humanidad escándalo de ‘las chuzadas’ del DAS)

Explicó que esta condena de siete años fallada por la Corte Suprema de Justicia se suma a la anterior de 25 años que le había sido impuesta; condena que está pagando en La Picota y de la que ha cumplido casi la mitad.

“La primera condena contra él fue por hechos y pruebas que no se ventilaron en el proceso así como hechos y delitos que no le permitieron defenderse pero en las sentencias se plasma; a raíz de eso él desconfía de la justicia y toma la decisión de no defenderse”.

Tras lo anterior agregó que esta nueva condena aún no ha sido revisada pero se pondrá en conocimiento de las autoridades internacionales.

“Lo primero que vamos a decirle al defensor público es que pida la segunda instancia por que la segunda instancia opera en estos casos nuevos y la otra opción, es que vamos a acudir a tribunales internacionales por la violación de derechos y porque no tuvo una defensa adecuada”, aseguró.

Dijo además que la Corte Suprema será el ente que tendrá que resolver quién será la segunda instancia ya que “después del año 2015 se aplica este mecanismo”.