Defensa de Óscar I. Zuluaga no aceptó notificación de investigación del CNE por falta de documentos

Foto Colprensa (Luisa González)

Óscar Jiménez Leal, abogado de Óscar Iván Zuluaga, decidió no recibir la notificación por parte del Consejo Nacional Electoral de la apertura de investigación formal a la campaña presidencial de 2014 del Centro Democrático por presunto ingreso de 1,6 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.

El abogado Jiménez, quien acudió al CNE, argumentó falta de documentación que evidencie el proceso que se adelanta en contra de su defendido Óscar Iván Zuluaga.

“Me presenté con el fin de notificarme de la apertura de investigación y formulación de cargos contra mi defendido, el doctor Zuluaga, según la ley para que sea válida la notificación se le debe entregar a los abogados y a los interesados copia integral del documento”, dijo el abogado.

En este sentido agregó que esto implica “que deben estar todos los salvamentos de voto y las aclaraciones que hacen parte integral del documento. Como las cinco aclaraciones no existen, entonces me negué a notificarme hasta tanto no me las entreguen para poder hacer la defensa técnica”.

La defensa de Óscar Iván Zuluaga advirtió que se interpondrá una tutela ante el proceso que adelanta el CNE, argumentando violación a derechos fundamentales como el debido proceso, ya que no se ha tenido acceso libre a las pruebas contra su defendido.