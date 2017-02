Defensor del Pueblo pide que embarazadas en las Farc sean atendidas en el Hospital Militar

El defensor del Pueblo, Carlos Negret, insistió en que las mujeres de las Farc que estén en embarazo deben ser trasladas a centros asistenciales como el Hospital Militar en Bogotá.

“El llamado al Gobierno es que si las mujeres embarazadas no son atendidas en Zonas veredales se deben trasladar a centros médicos como el Hospital Militar en Bogotá, para que sean atendidas como debe ser y tengan todos los controles prenatales necesarios”, afirmó Negret.

El Gobierno y la guerrilla van a establecer unos sitios para llevar a las mujeres de las Farc en embarazo para se inicie un programa humanitario, “ellas no tienen exámenes de laboratorio, no tienen chequeos prenatales, no les dan vitaminas y cuando fui a las zonas del Guaviare vi que tenían un equipo de Ecografía pero nada más, no les han hecho exámenes ni los controles que deben llevar las mujeres gestantes”, agregó el defensor del Pueblo.

Asimismo, insistió que existe una cifra de 250 a 260 mujeres en gestación y lactantes en todos los puntos de reagrupamiento y zonas veredales; “esas cifras es una proyección, yo creo que hay una cifra de 250 y 260 mujeres embarazadas en todas las zonas transitorias de normalización, hay 65 mujeres lactantes y 87 en embarazo y muy pronto va haber más”, indicó.

El defensor del Pueblo, Carlos Negret, aseguró que en la visita que ha hecho a los puntos transitorios de normalización no vio a algún menor edad.

Ante la renuncia irrevocable de la vicedefensora, María Clara Jaramillo, manifestó que en ese caso, “hubo una diferencia de criterios y ella decidió renunciar”.