Defensoría pide a indígenas no usar explosivos durante protestas

Los bloqueos de los indígenas Zenú se hacen de manera esclonada. . Foto: RCN Radio

El Defensor del Pueblo, Carlos Negret pidió a los más de 100 mil indígenas que mantienen bloqueos en 26 departamentos del país no usar bombas o papas explosivas así como tampoco generar afectación a la movilidad de los viajeros y del transporte de carga. (Lea acá: Gobierno advierte intervención de Fuerza Pública si indígenas bloquean vías)

De acuerdo con Negret, el uso de explosivos está afectando la integridad de los policías. Asimismo, le solicitó al Gobierno darle pronta solución a las comunidades campesinas e indígenas para hacer un levantamiento del paro.

“No podemos usar bombas, no podemos usar las famosas papas explosivas porque están afectando la integridad de ciudadanos colombianos como los policías, razón por la cual le pedimos a las comunidades indígenas y campesinas que no haya ninguna obstrucción de vías porque esa no es la manera óptima de negociar” dijo Negret.

En este sentido solicitó al gobierno nacional que “rápidamente estén todos los equipos técnicos para darle las respuestas a las comunidades campesinas y a las comunidades indígenas para hacer este levantamiento del paro”.

Desde el pasado lunes los indígenas adelantan manifestaciones en diferentes regiones para exigirle al Gobierno nacional el cumplimiento de varios acuerdos. Los manifestantes paralizan carreteras clave para el país como la Vía Panamericana a su paso por el departamento del Cauca, la región donde las comunidades ancestrales son más poderosas.