Demandarán la elección de Jorge Robledo como candidato presidencial del Polo

La ministra del Trabajo, Clara López, anunció que tras la decisión tomada ayer por el Comité Ejecutivo de elegir al senador Jorge Enrique Robledo como candidato presidencial de ese partido, se están analizando tomar acciones legales.

“Mis colegas del Polo han tenido reparos y me han comentado que piensan demandar esa elección por cuanto el órgano competente no es el Comité Ejecutivo del partido sino su Congreso Nacional que no ha sido convocado“, explicó López.

En este sentido, el excandidato a la gobernación del Valle y miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Polo Democrático, Alejandro Ocampo, afirmó que el próximo 2 de marzo demandará esta elección.

Para Ocampo, “la elección de Robledo viola flagrantemente los estatutos de esta colectividad y tiene un claro tinte divisionista por cuanto no representa el sentir de toda la colectividad sino únicamente la del sector del MOIR que lidera el congresista que ahora funge como aspirante presidencial“.

Sobre esto, la ministra de Trabajo dijo que no es el momento para que haya divisiones dentro del partido. “Yo diría que más allá de las polarizaciones y los enfrentamientos hay que pensar cómo construir al rededor de la paz un futuro con prosperidad social“.

Además, Alejandro Ocampo reiteró que únicamente el Congreso Nacional del Polo puede elegir a un candidato presidencial. “No pueden suplantar a mil personas electas, por un circulo de 30 personas donde las mayorías se conformaron de manera irregular“, expresó.

Ocampo además manifestó que en la demanda se pedirá que el partido convoque el Congreso Nacional que de manera ordinaria se debe dar en el mes de mayo.

Así mismo, Ocampo manifestó que las recientes decisiones del Polo se han hecho para cerrar la puerta a otros candidatos del partido, para que Robledo sea el único aspirante y por eso no quieren citar al Congreso Nacional.

“Es que lo que están haciendo con este es secuestrar al partido, si ellos están seguros que tienen las mayorías uno no entiende por qué tantas dificultades para citar a un Congreso Nacional que es la máxima estancia del partido“, puntualizó.