Denuncian amenazas de muerte contra la congresista Ángela Robledo

Ángela Robledo. Foto: Colprensa

El representante de la Alianza Verde, Inti Asprilla denunció en plenaria de la Cámara que la Congresista Ángela María Robledo había recibido nuevas amenazas de muerte por el bloque capital de las ‘Águilas Negras’ por medio de un panfleto que le fue enviado a la representante.

Inti Asprilla afirmó que las acusaciones que se hacen en el Congreso de la República relacionando a la representante Robledo con la guerrilla de las Farc repercuten en las calles capitalinas generando las amenazas de las bandas criminales.

La Congresista Ángela María Robledo intervino de manera enérgica en la plenaria responsabilizando al uribismo, si llegan atentar en su contra, “señor Álvaro Hernán Prada lo resposabilizo a Ud y a su bancada de lo que me llegue a pasar. Así le duela he venido siendo una de las mejores congresistas y Ud que me tiene en la palestra, en el patíbulo porque Ud dice aquí que yo soy de las Farc y está hoy en un panfleto de las Águilas Negras”, afirmó la Representante.

Enseguida el presidente de la Cámara Rodrigo Lara le envió una carta al presidente de la República, Juan Manuel Santos, pidiendo tomar medidas para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de las amenazas de muerte contra la representante del Partido Alianza Verde.

“Con profunda preocupación recibimos la noticia sobre las amenazas de muertes que ha sido objeto la doctora Ángela María Robledo”, señaló Lara en la misiva.

El Congresista solicitó reforzar el esquema de seguridad de Robledo ante el riesgo para su integridad, “solicito, de la manera más urgente, que se refuerce el esquema de protección de la Representante Robledo, y que se investiguen a fondo estas amenazas para los responsables enfrenten la justicia”

La misiva fue enviada al Jefe de Estado con copia a Director Policía, al Procurador General de la Nación, el Fiscal General de la Nación, al Director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y al Defensor del Pueblo.