Denuncian que disidencias de las Farc impiden realizar búsqueda de agente del CTI desaparecido

Foto: Cortesía familiares

Álvaro Mejía, padre del agente del CTI de la Fiscalía, que se encuentra desaparecido, indicó que disidencias de las Farc no permiten realizar una nueva búsqueda.

Mejía manifestó que las autoridades han señalado que en la zona donde se vienen realizando operativos de búsqueda se presentan conflictos entre la disidencia de las Farc, por lo que el acceso es imposible.

“Me dicen que no han podido entrar porque la zona esta peligrosa, quedó en vilo un nuevo operativo de búsqueda”, puntualizó Mejía

Además, Mejía señaló que tuvo una reunión con el jefe de las Farc, Carlos Antonio Lozada, en los llanos del Yarí, en el que ese grupo se comprometió a colaborar para dar con el paradero del agente del CTI.

“Según logré hablar con Lozada se pactó un compromiso para que me ayudaran con la búsqueda de mi hijo con información clave para encontrarlo”, sostuvo Mejía.

Por otro lado, recordó en en ese encuentro con Lozada le dio el contacto del General en retiro Javier Florez, con quien se comunicó y quedó en ayudar para los operativos de búsqueda, pero hace unos días no volvió a responder los mensajes.

“El general Florez no me volvió a responder los mensajes, me ignora, no se que hacer frente a esa situación, me estoy quedando solo”, recalcó Mejía.

El agente del CTI, Andrés Mejía, desapareció en 2014 mientras adelantaba un operativo en contra del Bloque Oriental de las Farc, cuando al descender de un helicóptero en extrañas circunstancias la cuerda se rompió y cayó en medio de la selva.