Detención domiciliaria de ‘La Gata’ es un derecho constitucional: Abogado defensor

Diego Muñetón, abogado de Enilse López conocida como “La Gata”, afirmó que la detención domiciliaria que le concedió un juez de Barranquilla en razón a su estado de salud, no es un beneficio sino que se trata de un derecho constitucional.

“No se trata de ningún beneficio sino que es un derecho reconocido por el juzgado sexto de ejecución de penas de Barranquilla, contemplado en el código penal y es una positivisación de los derechos fundamentales señalados en la Constitución Política”, indicó en diálogo con RCN Radio.

El abogado Muñetón explicó que “la señora retornará a su casa pero en calidad de privada de la libertad, porque se demostró a través de los diferentes dictámenes médicos y de exámenes de Medicina Legal, la enfermedad grave que padece y el riesgo de infección que tendría en caso de permanecer en el centro médico”.

En relación al dictamen de Medicina Legal que avalaría la detención domiciliaria de Enilse López, el jurista afirmó “que no conoce los conceptos médicos de la entidad al respecto y aclaró que Medicina Legal no tiene fines asistenciales y ellos no pueden decirle a un juez de la República el lugar en donde debe estar una persona y las condiciones sobre los cuales debe permanecer privada de la libertad”, expresa.

De igual manera, el jurista añade que el Instituto “simplemente realiza una valoración del estado de salud en persona detenida que debe de contener dos aspectos. El primero si la persona padece una enfermedad grave; y segundo si dicha enfermedad es compatible con el régimen de prisión formal, y Medicina Legal ha determinado que la señora corre grave riesgo si continúa en un centro hospitalario y que se puede infectar como efectivamente sucedió con dos complicaciones nosocomiales que ya fueron superadas”, dijo.

En relación con la enfermedad que padece, el abogado Muñetón aseguró que “Enilse López es una paciente crónica sin ventilación, y su caso está relacionado con leyes para pacientes crónicos, pacientes con cuidados paliativos, y con enfermedades irreversibles. En este caso la señora Enilse López tiene varias patologías crónicas, y es ello lo que permitió que el juez en el estudio que hace sobre los diferentes exámenes médico legales, así como de la historia clínica, determinara que el mejor sitio de reclusión en este momento es la residencia de la señora para preservar su vida y su salud”, afirma.

Respecto de las condiciones sobre las cuales Enilse López permanecerá detenida, el abogado indicó: “no sabemos como va a evolucionar la enfermedad de la señora y actualmente permanecerá bajo vigilancia por parte del juzgado a fin de que reciba los diferentes dictámenes de Medicina Legal sobre la determinación de la detención domiciliaria, decisión que puede variar dependiendo en como evolucionen sus enfermedades”.

Finalmente, Muñetón señaló que “sobre la materialización de la medida tomada por el juzgado de ejecución de penas, no sabemos cuando sería trasladada Enilse López a su casa puesto que hay que implementar la hospitalización domiciliaria con unos equipos y de eso se encarga la fundación contratada, por el momento continúa recluida en la clínica Caribe”.

Según su abogado, Enilse López se encuentra privada de la libertad desde hace 11 años, y actualmente cumple una condena por 37 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y homicidio.