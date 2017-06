Diferencias entre Colpensiones y usuarios por resultados de gestión de la entidad

Colpensiones - Foto Colprensa

La rendición de cuentas de la gestión de Colpensiones durante el año pasado fue el escenario para que esa entidad diera a conocer los avances como administradora de los dineros de los colombianos, sin embargo muchos de los ciudadanos asistentes manifestaron varios reparos a la forma como se viene haciendo el proceso.

El presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera afirmó que la entidad ha hecho una “excelente gestión” destacando que Colpensiones dejó de ser una de las entidades más entuteladas del país a diferencia del Seguro Social.

“Hasta el momento tenemos 914 tutelas por resolver; que son tutelas que llegaron hace algunos días, es decir, estamos al día pero es necesario resaltar que mientras en el Seguro Social se radicaban 9 mil 600 tutelas al mes, en Colpensiones estamos cerca de 2 mil tutelas, es decir, un volumen mucho menor frente a lo que era el ISS”.

Sin embargo, Gloria Celina Murillo, docente y ex trabajadora de la Secretaria de Educación, una de las tantas personas que asistieron a la rendición de cuentas, criticó la gestión de la entidad.

“Hace falta si miramos que el Seguro Social tenía a cargo el régimen de pensiones por mucho tiempo, sin embargo, Colpensiones lo tiene hace poco y en realidad la atención que le prestan al usuario es mínima, ya que uno no recibe la atención correcta de parte de los funcionarios y los requisitos cuando uno solicita no hacen la adecuada gestión; tienen la información y la obligación por que somos un público maduro y muchas de las personas no pueden manejar la página web de la entidad” dice Murillo.

No obstante, el presidente de Colpensiones asegura que cumpliendo con fallos de la Corte Constitucional, “hemos corregido más de 3 millones de historias laborales, que es el insumo principal para la pensión así como de cotización”.

Y aunque Mauricio Olivera destaca la mejora para que los trabajadores accedan a su pensión, la historia de Gloria indica lo contrario. “Se me demoro año y medio, acudí en principio a unos derechos de petición en la página web pero no dieron solución, entonces hice un derecho de petición escrito en forma personal y me dijeron que me devolvían la carpeta porque no tenía los requisitos necesarios, cuando la Secretaría de Educación había avalado los requisitos necesarios para obtenerla”.

Desde el inicio de la gestión de Colpensiones, la entidad reporta que cerca de un millón 200 mil colombianos han logrado obtener el dinero de su jubilación a través de este fondo público.