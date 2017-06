Directivas del Congreso, molestas por ingreso de las Farc al Capitolio

Congreso de la República / Foto RCN Radio

El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, aseguró que el ingreso de la guerrilla de las Farc al Capitolio Nacional no está permitido hasta tanto dejen las armas y se reincorporen a la vida civil.

Lizcano se mostró molesto por la presencia de los guerrilleros Jesús Santrich y Andrés París en un homenaje que le hicieron a Clara López en el salón de la Constitución.

“Algunos me dicen que ellos venían con armas y las dejaron en la entrada, pero lo que me sorprende es que la Policía no tiene capacidad de actuación frente a los miembros de las Farc”, manifestó.

“Los policías los ven con esa cantidad de escoltas, pues simplemente no tienen ley, no tienen control y van entrando al Congreso donde cualquier ciudadano debe registrarse y cumplir unos reglamentos, los cuales no cumplieron el día de hoy”, indicó.

Y añadió: “Ante ese nivel de seguridad con que ellos andan y esa capacidad que tienen de intimidación social y publicitaria, el policía simplemente se asustó e informó que ellos habían entrado”.

El presidente del Congreso pidió al Gobierno elaborar un instructivo sobre el movimiento que los miembros de las Farc hacen en todo el territorio nacional y en el que se regule su ingreso a las entidades del Estado.