Directivo de Odebrecht habría mencionado a tres congresistas con escándalo la Ruta del Sol 2

El director de Odebrecht Brasil, Eleubardo Martorelli, habría afirmado a la Fiscalía General de la Nación que los congresistas Alfredo Cuello Baute, Alejandro Chacón y Bernardo Elías estarían relacionados con las adiciones a los contratos de la Ruta del Sol 2.

La revelación la hizo la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento al excongresista Otto Bula, por el presunto pago de comisiones de Odebrecht para la construcción del tramo La Gamarra y Ocaña en el proyecto de la Ruta del Sol 2.

Según la Fiscalía, el excongresista Bula se habría reunido con los tres congresistas de los departamentos de Córdoba, César y Norte de Santander, para darles asesorías en los otrosí que se hicieron al contrato de la Ruta del Sol.

No obstante, la Fiscalía afirmó que no se ha establecido alguna responsabilidad de los congresistas que los vincule con esos hechos y precisó que el directivo no estableció que en dichas reuniones se hubiese realizado entrega de dinero.

Representante Chacón niega relación con Otto Bula

El representante Alejandro Carlos Chacón afirmó no tener ningún nexo con los sobornos de Odebrecth en Colombia y aseguró no conocer al senador Otto Bula.

“El señor puede decir lo que quiera pero a mí no me conoce y yo no conozco a ninguno de esa firma, así que estoy seguro que él no me pudo haber mencionado, ni ninguno que tenga que ver con este caso de corrupción”, afirmó el congresista.

Por lo anterior, Chacón pidió a la Fiscalía que las audiencias que se adelantan en este caso se hagan de manera pública para que “la información sea real y oportuna y para que las personas puedan ejercer su defensa“.

El congresista indicó que esta situación le genera preocupación porque según él estarían dañando su nombre.

Alejandro Chacón es representante a la Cámara en el periodo 2010 – 2014 y 2014 – 2018.