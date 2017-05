Directora del ICBF denuncia orden de arresto en su contra por no nombrar funcionaria inhabilitada

Cristina Plazas / Foto Colprensa

La directora del ICBF, Cristina Plazas, denunció en RCN Radio que una jueza del departamento del Sucre ordena su arresto tras oponerse a posesionar una funcionaria que estaría inhabilitada por haber sido contratista de la entidad.

La tutela ordena a la directora del ICBF nombrar a la señora Jackeline Hernández como directora regional de la entidad en Sucre; pero según Cristina Plazas, se hizo el estudio jurídico y se determinó que esa persona había sido contratista del Bienestar Familiar y por esa razón se encuentra inhabilitada.

“Nosotros no podemos subir la hoja de vida cuando hay un concepto del ICBF que dice que la señora está inhabilitada. Cuando uno va a subir una hoja de vida tiene que jurar que la persona no está inhabilitada”, afirma Cristina Plazas, y agregó, “yo cómo voy a ordenar a mi director de Gestión Humana que lo haga porque el juez lo diga, no puedo hacer esto”.

La Directora del ICBF indicó que es muy posible que existan intereses políticos detrás del nombramiento de Jackeline Hernández. De acuerdo a fuentes del departamento de Sucre, el político que está impulsando este nombramiento es Nicolás Guerrero del partido de la U.

Según la Constitución Política, los Gobernadores son quienes nombran a los directores regionales del ICBF.