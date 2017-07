Discurso del presidente ante el Congreso divide a los parlamentarios

Instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de la República / Foto Colprensa - Diego Pineda

Mientras los integrantes de la coalición de gobierno quieren acatar el llamado a la unidad del presidente Juan Manuel Santos hecho en su discurso del 20 de julio, la oposición lo señala de desconocer la verdadera realidad del país.

El senador Luis Fernando Velasco aseguró que “ojalá todos hagamos ese llamado. El presidente y quienes acompañamos su gobierno logramos terminar la guerra con las Farc y el gran reto es acompañar la construcción de la paz y para eso nos necesitamos todos y tenemos que darle la mano a los críticos de este proceso”.

El senador Mauricio Lizcano dijo que las palabras del presidente deben servir para dejar atrás los odios políticos.

“Me parece que invita a la unidad, e invita a asumir los retos que tiene como la implementación del acuerdo de paz y un discurso que pide a Colombia estar por encima de los partidos y las luchas políticas”, manifestó.

La senadora uribista María del Rosario Guerra aseguró que el presidente Juan Manuel Santos incurrió en una serie de incongruencias durante su discurso en el Congreso.

“Le compra el discurso a las Farc de que aquí estábamos en guerra y que gracias a que se firmó la paz con ellos va a haber un nuevo país, pero por otro lado no va a haber ni paz total, ni paraíso. Eso nos muestra que se dio cuenta que no era suficiente el acuerdo, sino que tenía que convocar a todos los colombianos, lo cual no logró”, añadió.

El senador Mauricio Aguilar afirmó que al Gobierno le ha faltado dar mejores resultados en la lucha contra la criminalidad.

“Hay grupos al margen de la ley que todavía no se han desmovilizado, hay bandas delincuenciales que han venido atemorizando y se han venido adueñando de los corredores del narcotráfico y el microtráfico y el crecimiento de los cultivos ilícitos dejan mal parado al país”, manifestó.

En este último de año de legislatura, el presidente Santos y el Gobierno deberán demostrar si tienen o no todavía control en el Congreso de la República.