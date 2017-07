El discurso ‘paralelo’ de Uribe mientras Santos instalaba la legislatura

Mientras el presidente Juan Manuel Santos instalaba formalmente el nuevo periodo legislativo haciendo énfasis en la importancia de la paz, el expresidente Álvaro Uribe arreciaba contra el acuerdo suscrito con las Farc y la gestión de este gobierno.

Las frases de Santos fueron cuestionadas por el exmandatario en más de 40 trinos escritos desde su curul mientas escuchaba el discurso del mandatario. Allí decía cosas como: “la paz no es la claudicación ante el terrorismo”.

Respondió que “una democracia no puede considerar al terrorismo como válido contradictor de guerra”.

Cuestionó que no se haya acatado el resultado del plebiscito, que se le haya hecho conejo a la democracia y que el nuevo acuerdo, refrendado en el Congreso, no haya tenido los aspectos sustanciales que pidieron las mayorías.

“Muchos ciudadanos viven hoy sometidos al control territorial del narco terrorismo: eso no es paz. El maltrato a las Fuerzas Armadas empieza con su igualación al terrorismo y su sometimiento a la justicia de la Farc”, manifestó.

Uribe dijo que el acuerdo de paz sirvió para aumentar el narcotráfico, los homicidios y la extorsión en las regiones.

“El esfuerzo de las Fuerzas Armadas lo redujo este Gobierno al sometimiento al terrorismo y a abrir el camino a una segunda Venezuela”, manifestó.

Criticó además las cifras económicas del gobierno de Juan Manuel Santos. “Se frenó la tendencia de reducción del desempleo que venía gracias a la confianza de inversión ya maltrecha. Frenaron reducción de pobreza, último año 229 mil personas más en la pobreza, en pobreza extrema 285 mil más. Quebraron la salud con Corrupción como en liquidación de SaludCoop y en politiquería corrupta de Caprecom”, dijo.

Habló de la corrupción, de la política internacional, de los TLC, de los bajos resultados en el medio ambiente y de la crisis petrolera en la que Santos deja el país.

“El gobierno con la “mermelada” ha estimulado la corrupción. Presidente no mienta sobre los acuerdos de libre comercio. Vías paralizadas empezando por Odebrecht, que no la han sustituido. Buen viraje No Chávez-El mejor amigo- y ahora si habla contra Maduro. Oportunismo no es serio en relaciones extranjeras”, manifestó.

Uribe dijo que el presidente Santos no mencionó en su discurso a San Andrés y afirmó que el gobierno quiere dejar perdido y en el olvido a ese territorio.