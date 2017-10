Disidentes de Farc no van a gozar de ningún beneficio de la JEP: Comisionado de Paz

El comisionado de Paz, Rodrigo Rivera hizo una fuerte advertencia a los llamados disidentes de las Farc al asegurar que no van a gozar de ningún tipo de beneficio de la Justicia Especial para la Paz y lo único que les espera es todo el peso de la ley.

Esta declaración a través de RCN Radio fue entregada a raíz de la afirmación realizada por el candidato presidencial, Germán Vargas Lleras, en el sentido de que los narcotraficantes de las disidencias son una especie de retaguardia estratégica de las Farc .

A propoósito de Gentil Duarte, uno de los líderes de las disidencias de las Farc, el comisionado señaló que “desde el comienzo se conoció la decisión de estos integrantes de las Farc de no hacer parte del proceso de paz y fueron expulsados por la propia organización. Ellos no se concentraron en zonas de concentración, son los denominados disidentes y por lo tanto no hacen parte de los beneficios del proceso de paz”.

El comisionado recordó que hace algunas semanas Euclides Mora, uno de los más destacados lideres de las disidencias de las Farc murió en operativos de las Fuerzas Armadas.

“A ellos todos lo que les espera es todo el peso de la ley y de los operativos de las Fuerzas Armadas, y no van a gozar de ninguno de los beneficios de la Justicia Especial de Paz ni de los beneficios propios del proceso de paz”, dijo el comisionado Rivera.

También indicó que resultaría injusto tender un manto de duda sobre los más de 10 mil miembros de las Farc que suscribieron compromisos individuales para reincorporarse a la vida civil para abandonar todo acto de violencia.

Asimismo, dejó en claro que el nombre del señalado narco mexicano del cartel de sinaloa, Irineo Sánchez Romero, también fue excluido recientemente tras haber hecho parte de los colados que trataron ser incluidos en las listas de las Farc y que se suman a otros 20 narcotraficantes extraditables que fueron postulados y luego la propia organización retiro del listado.

Agregó que la ciudadanía puede estar tranquila porque la Fiscalía General conserva todas las competencias para perseguir y aplicar la extinción de dominio sobre los bienes que no fueron incluidos por las Farc en lista de propiedades y activos.

Enfatizó en hacer un llamado a los jueces para que apliquen con rectitud y celeridad las leyes que giran en torno a libertad que podrían tener a aquellos integrantes de las Farc que son cobijados con la amnistía.

“Pero también hemos explicado a las Farc que el Estado Colombiano tiene separación de poderes. El Gobierno dicta unas normas, promueve en el Congreso que se dicte la ley de amnistía y se está cumpliendo en esa dirección los acuerdos, sin embargo, aun así los jueces mantiene su autonomía para tomar determinaciones casos por caso”, indicó Rivera.