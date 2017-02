Distrito no impondrá multas por falta de seguro especial para perros peligrosos

Foto: Colprensa

La Secretaria de Gobierno de Bogotá aclaró que no se van a imponer multas económicas a los ciudadanos que no cuenten con una póliza especial por tener bajo su cuidado los considerados perros peligrosos.

Según la administración distrital no existen herramientas para sancionar a las personas que no tengan un seguro que ampare los daños que pueda ocasionar los perros potencialmente peligrosos en la ciudad, ya que no existe una reglamentación por parte del gobierno nacional.

Sin embargo la Secretaria de Gobierno indicó que las autoridades de Policía sí exigirán que el animal catalogado como potencialmente peligroso tenga su carné de vacunas al día y bozal.

Entretanto el distrito señaló que durante el periodo de 6 meses para su reglamentación establecido en el nuevo código de policía, los propietarios de las mascotas que ocasionen daños a terceras personas u otros perros, deberán responder integralmente a quienes resulten afectados.

“Estamos a la espera de que el Gobierno Nacional haga la reglamentación correspondiente, pero de todas maneras invitamos a los cuidadores a que no abandonen a sus perros por no tener la póliza”, aseguró Clara Lucía Sandoval, gerente de Protección Animal del Distrito.

La decisión se tomó luego de una reunión entre funcionarios de la

Secretaria de Gobierno, Protección Ambiental y Ecológica de la Policía y la gerencia de Protección Animal del Distrito.

¿Por qué el Código exige una póliza?

Estas pólizas garantizan que los dueños respondan integralmente por los daños ocasionados por sus caninos a otros ciudadanos o animales.

Si bien, por ahora, las autoridades no impondrán medidas correctivas a los propietarios de perros potencialmente peligrosos por no contar con una póliza que ampare los daños que eventualmente pueda ocasionar su animal, es importante que los dueños de estos caninos sean concientes de la necesidad de tener este amparo legal, que también le permitirá registrar ante las Alcaldías Locales a su animal de compañía.

¿Qué exigirán las autoridades de Policía?

• El carné de vacunas.

• Y que sean llevados con traílla y bozal.

A quienes con sus mascotas no cuenten con los requerimientos señalados en el Código de Policía, se les impondrán medidas correctivas.