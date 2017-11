Drama de una víctima de extorsión por parte de disidencias de las Farc

Foto: Archivo Colprensa

El gerente de Servicios Públicos en Puerto Rico (Caquetá), Óscar Rodríguez, denuncia que hace mas de un mes es víctima de intimidaciones por parte de disidentes de las Farc. Le exigen que pague un “impuesto” de al menos 30 millones de pesos en pro de la organización, que “no se haga joder o declarar objetivo militar”.

Pese a que su caso está en manos de las autoridades, denuncia que no ha recibido el apoyo que espera ya que mientras los campesinos de la región le dicen que hay un plan para asesinarlo, la Policía le entregó solo un folleto con advertencias de seguridad, algo que para él “no puede salvarle la vida”.

Su miedo ha sido tal que incluso ha pensado en pagar la extorsión “prefiero pagar esa plata y no tener que seguir escondiéndomele a nadie”. (Lea también: Cabecillas de disidencias en Tumaco estarían huyendo a Ecuador)

Por su parte, el director del Gaula de la Policía Nacional, general Fernando Murillo, aseguró que actualmente el departamento de Caquetá no es el único que está intervenido, indicó que Guaviare también que tienen evidencia de extorsiones por parte de disidencias del crimen residual de las Farc.

“Tenemos la atención allí con grupos especiales frente a lo que ha sucedido con grupos residuales que están extorsionado no solo a campesinos y comerciantes sino también a transportadores. Se han presentado hechos de terrorismo en zona urbana y rural”.

Con panfletos y llamadas los disidentes buscan crear pánico en la población para que paguen dichos ‘impuestos’.

Los papeles o notificaciones que le hacen llegar a sus víctimas tienen el logo de las Farc y el frente; también un mensaje con una citación a una zona boscosa donde el cabecilla lo espera para hacer formal el pedido de la vacuna. En cuanto a la llamada, funciona de forma parecida, la idea es que la víctima acuda a la cita el día y a la hora que le pidan. Ante esto la Policía pide denunciar.

Las constantes denuncias de comerciantes demuestran que las disidencias no solo buscan quedarse con el negocio del narcotráfico que manejaban las extintas Farc, también con la extorsión. Es por eso que las autoridades piden que estos hechos sean denunciados y no se acceda a ningún pago ya que el drama no acaba con el pago de la extorsión debido a que estos grupos ilegales aprovechan el temor de sus víctimas para seguir intimidándolos.