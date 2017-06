EE.UU explica dudas sobre solicitudes de visas para colombianos

La Embajada de Estados Unidos en Colombia dio a conocer algunas recomendaciones para los colombianos interesados en obtener una visa para viajar a este país. Entre las indicaciones que sugirió la embajada se encuentran por ejemplo, la restricción de algunos dispositivos electrónicos en los vuelos, así como la revisión de las redes sociales de los viajeros como requisito para aplicar al visado.

Redes sociales:

Según indicó la embajada americana, menos del 1% de los solicitantes tendrán que someterse a este nuevo requisito establecido por el gobierno de Donald Trump. Conviene saber que cada solicitud es diferente y será decisión del funcionario consular determinar si es necesario o no realizar una revisión de las redes sociales del solicitante.

En caso que el cónsul considere que la persona debe indicar cuáles son sus redes sociales, en ningún momento se solicitará contraseñas y accesos a las mismas. En este caso, ese paso se determina al momento de la entrevista en la embajada.

Visas sin entrevista:

El departamento de Estado requiere una entrevista de visa para todos los solicitantes excepto: solicitantes de visa que son empleados, funcionarios o representantes de gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales que viajan con propósitos oficiales, visas diplomáticas o funcionarios de cualquier clasificación, solicitantes menores de 14 años o mayores de 79 años de edad; solicitantes que previamente obtuvieron su visa en la misma categoría que expiró menos de 12 meses antes de la nueva solicitud.

El cónsul general de la Embajada de Estados Unidos en Colombia indicó que las visas sin entrevista dependen de cada caso y su fecha de vencimiento respectiva.

Este procedimiento se hará máximo un año después de la fecha de vencimiento, por lo que es recomendable hacer la solicitud una vez caduque la fecha de vigencia de la visa para evitar inconvenientes.

El solicitante deberá presentar un pasaporte vigente para que le Embajada pueda realizar el proceso; no obstante, las visas sin entrevista no aplican para todos los casos. Es válido siempre y cuando el solicitante vaya a renovar su visa en la misma categoría, (por ejemplo de categoría B1 a B1).

El valor de la visa lo determina el Departamento de Estado de Estados Unidos y es una tarifa global, es decir, es el mismo valor para todos los países del mundo, aunque algunas veces cambia esa cifra cuando la visa es de una categoría específica, diferente a la de turismo, que es la más solicitada en Colombia.

La embajada también explicó que a cualquier solicitante se le exige que se presente en la embajada para su proceso de renovación, sin embargo, la mayoría recibe su pasaporte renovado sin entrevista cuando es la misma categoría, eso sí, es importante comunicarse a la embajada americana antes para conocer el paso a paso.

Dispositivos electrónicos:

Si bien hace algunos días se conoció una posible restricción de ciertos dispositivos electrónicos que no estarían permitidos para ingresar a los Estados Unidos, la embajada aclaró que esta medida aún no está definida y por el momento no hay cambios en ese sentido.

Prorrogación de la visa:

Si el visitante desea prorogar su estadía temporal en los Estados Unidos, deberá presentar una solicitud en el Servisio de Ciudadanía e Inmigración de los EE.UU, antes de que venza su estadía autorizada. Si permanece en los Estados Unidos más tiempo que el autorizado, se le podría prohibir regresar y/o podría ser expulsado (deportado) de este país.

Diferencias entre deportación y retorno inmediato:

La embajada de Estados Unidos indicó que hay algunas diferencias entre deportación y regreso inmediato de un viajero, es decir, que un regreso rápido se produce cuando el viajero llega a un aeropuerto de los Estados Unidos y al momento de presentarse en inmigración el agente oficial considera que no debe ingresar al país, se hace el regreso inmediato a su país de origen, aunque es importante saber que cada caso es diferente.

La deportación es cuando un juez de inmigración deporta a un ciudadano cuando ya ha estado un periodo de tiempo en Estados Unidos. Para volver a ingresar a este país se evaluará cada caso y puede comprender un periodo de cinco a diez años.

En todo caso es importante siempre decir la verdad al momento de solicitar su visa, no recurrir a personas que realicen el trámite por usted y organizarse con anticipación para tener un viaje seguro y tranquilo.