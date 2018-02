Presidente Juan Manuel Santos y el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson / Foto: Presidencia

Tras una reunión con el presidente, Juan Manuel Santos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, aseguró que su gobierno está contemplando redireccionar los recursos que tiene previstos para Venezuela a Colombia, debido a la masiva llegada de venezolanos al país.

Según Tillerson, ha sido muy complicado para Estados Unidos enviar los recursos económicos a Venezuela, por lo que el plan sería ayudar a Colombia para que pueda atender a las personas que están cruzando la frontera. (Lea aquí: Santos urge ante Tillerson a restaurar la democracia en Venezuela)

“Los recursos que nosotros habíamos marcado para abordar la situación humanitaria dentro de Venezuela nuestra que la posibilidad de brindar esa ayuda a Venezuela no ha sido fácil por la situación imperante, entonces podríamos redireccionar esta ayuda a los venezolanos que han tenido que abandonar Venezuela para venir a Colombia”, dijo Tillerson.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que las próximas elecciones en Venezuela no serán reconocidas por Colombia, ya que serán amañadas, y manifestó que el presidente Nicolás Maduro no participaría en estos comicios si fueran transparentes.

“A la grave situación humanitaria que el régimen dictatorial se niega a reconocer se suma ahora a la convocatoria a elecciones presidenciales, unas elecciones que para nosotros no tendrían validez porque no ofrecen ninguna garantía y no las van a ofrecer, Maduro no aceptaría jamás ir a unas elecciones libres y transparentes porque sabe que las pierde”, expresó Santos.

Finalmente, el secretario de Estado de Estados Unidos manifestó que el “único objetivo” que tiene su gobierno es hacer que vuelva la democracia en Venezuela.