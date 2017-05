Ejército desmiente al ELN sobre ataque a guarnición militar y afectaciones a aeronaves

Foto: Ejercito Nacional

El General Luis Danilo Murcia, comandante de la Octava División del Ejército, le restó credibilidad al comunicado emitido por el ELN a través del cual se señala que el pasado 14 de mayo incursionaron a las instalaciones de la Décimo Octava Brigada del Ejército en el que usaron artefactos explosivos que le ocasionaron daños a tres helicópteros y un avión, así como otras instalaciones.

El general Murcia, tras calificar como un panfleto el escrito, dijo que en las instalaciones militares no tienen capacidad para albergar un avión como se indica por parte de la guerrilla.

“Yo no tengo ahí ni aviones, porque no hay hangares, no hay ninguna aeronave y ahí hablan un poco de barbaridades y eso es un panfleto, nosotros confirmaremos el contenido del comunicado de prensa que emitidos ese día, nosotros no podemos ocultar nada ni fue lo que sucedió“, indicó el comandante de la unidad militar.

El oficial destacó que lo ocurrido correspondió al lanzamiento de un artefacto cuyas esquirlas generaron daños menores a una aeronave de una empresa a la que se le contrata el transporte de alimentos para el personal de la guarnición.

En las últimas horas se conoció un comunicado del Frente de Guerra Oriental del ELN, en el que detallan un supuesto ingreso al hangar de la fuerza aérea en Arauca y destrucción de tres aeronaves.

Según el ELN el 14 de mayo, a las 11 pm, en la sede principal de la 18 brigada del ejército, orgánica de la 8° división, en la ciudad de Arauca capital, unidades del Frente de Guerra Oriental, penetran hasta el hangar donde hicieron supuestos daños a un helicóptero MI-17, un avión Sky Master, un helicóptero MI-17, un helicóptero Black Hawk, un tanque de combustibles para las aeronaves.

En dicho operativo de esa guerrilla habrían dejado a un oficial gravemente herido.