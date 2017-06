El Congreso es el que dirime conflictos limítrofes en el país indica el Agustín Codazzi

Asamblea de Antioquia sesionó en Belén de Bajirá/ Foto: Cortesía

Juan Antonio Nieto Escalante, director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), afirmó que en el caso de Belén de Bajirá no hubo dudas de sus límites y por eso el Congreso de la República devolvió el expediente para que el Instituto certifique que hace parte del Chocó.

“El Congreso devolvió el expediente, diciendo aquí no existe límite dudoso y lo devolvió al Igac”, afirmó el director.

Nieto Escalante afirmó que el Igac tiene una función ‘cómo de perito’ y no toma decisiones sobre controversias limítrofes, “cuando hay una aclaración de límites como en este caso, basta una certificación”.

Ante las acusaciones de sectores políticos como el representante Santiago Valencia del Centro Democrático, quien indicó que denunciará al director del Igac por tomar una decisión sobre Belén de Bajirá por presión política, Juan Antonio Nieto afirmó que su actuación fue ajustada a la ley.

“A los funcionarios públicos lo denuncian por acción u omisión, hice lo que la ley me ha señalado, no me he movido un milímetro y tenemos el soporte probatorio y tampoco hemos actuado sobre la base de un paro”, afirmó el funcionario.

El director del Igac indicó que el departamento que más conflictos intermunicipales tiene es el de Boyacá, “existen en otros departamentos, pero en esos casos las asambleas departamentales son los organismos que definen los límites y el instituto sólo actúa como un perito que hace el trabajo técnico que presenta unas propuestas de delimitación”, puntualizó.