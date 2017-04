El debate por el acuerdo de las víctimas de El Nogal y las Farc

Atentado a Club EL Nogal / Foto: AFP

El acuerdo que se firmó en las últimas horas entre los representantes de las víctimas del atentado contra El Nogal y delegados de las Farc, desató el debate entre socios, directivos del club y víctimas, con posiciones a favor y en contra del pacto logrado.

Mientras que el exministro del Centro Democrático Fernando Londoño, en su editorial del programa ‘La hora de la verdad’, aseguró que la junta directiva del club El Nogal no aceptará el acuerdo de perdón, la representante de las víctimas Berta Fríes destacó el acuerdo como necesario, entre otras cosas, para conocer la verdad.

El exministro Fernando Londoño sostuvo que “a los socios del club no se les ha hecho esa consulta y esa consulta será respondida con una negativa rotunda”.

Londoño agregó que “ahora quieren mostrar un espectáculo sobre el dolor de las víctimas en el club El Nogal, eso no va a ocurrir, tengan la seguridad, esa es una noticia infundada”.

Asimismo manifestó que “no hay una junta directiva que se atreva a cometer este atropello contra la memoria de los muertos, contra el dolor de heridos y el del club entero”.

Finamente dijo que en la entrada de El Nogal hay una llama encendida, que conmemora a los muertos en el atentado, “y nadie va a pasar por encima de esa”.

Por su parte, Berta Lucía Fríes, vocera de las víctimas del Nogal insistió que los afectados por el atentado de las Farc no son los miembros de la junta directiva del club y agregó que el acuerdo que se logró construye un paso importante en el reconocimiento y reparación de ese crimen.

“Con todo el respeto la junta directiva no es víctima de estos hechos. Nosotros hablamos a nombre de las víctimas que sentimos en carne propia el dolor y el llanto y las pérdidas las tuvimos nosotros, no la junta, no sé a título de qué está hablando, pero lo puede hacer y es válida su postura”, señaló.

Sostuvo que “para nosotros es muy importante ese logro y hace cinco años venimos trabajando para conseguir que nos digan la verdad y no entiendo por qué la junta o el señor Londoño no quieren que les digan la verdad”.

Fríes aseguró que son más de 100 víctimas las que ella representa y quienes también quieren saber cuáles fueron las razones para que se perpetrara dicho atentado en 2003.

“Fácilmente represento unas 120 personas, la gente se ha ido embarcando en el proceso porque quieren saber qué pasó, unos más cerca que otros porque hay odios que son entendibles”, manifestó.

Berta Fríes aseguró que estuvo durante más de ocho años incapacitada como consecuencia del atentado y que si las víctimas han logrado perdonar el dolor que les dejó este acto terrorista, así lo deben hacer todos los ciudadanos.

“La verdad es que yo estuve en el infierno y no quiero que nadie pase por eso, más de uno dirá que me enloquecí y desde ya les digo que no tengo síndrome de Estocolmo. No podemos seguir en esta polarización (…) que no se derrame una gota más de sangre”, añadió.

La vocera de varias de las víctimas del atentado destacó la importancia del acuerdo que se firmó con las Farc que, según ella, servirá entre otras cosas para destrabar varios de los procesos judiciales.

“Es importante en el documento que suscribimos el reconocimiento temprano de responsabilidad, eso va a poder alimentar procesos judiciales que no se están moviendo porque se pueden destrabar y eso es fundamental”.

Agregó que “ese documento que hicimos no fue para reunirnos y firmar algo, tiene un objetivo en medio de la reconciliación y el reconocimiento de este crimen contra muchas personas que se cometió”.

Con respecto al acto público de perdón, Berta Fríes indicó que esperan que el evento se pueda realizar en medio de la visita del Papa Francisco a Colombia en septiembre de este año.

“Estamos viendo esa posibilidad de que en medio de la visita del Papa se realice ese acto como un mensaje al país de unidad y de reflexión, de que aprendamos a perdonar y a pasar la página”, expresó.

Este es el acuerdo firmado por las víctimas:

Acuerdo víctimas de El Nogal by Redaccion Internet on Scribd