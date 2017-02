“El problema no es de moda, es de reconocimiento de igualdad de derechos”, según abogada

Ante la iniciativa de algunos estudiantes de universidades de Bogotá de crear la campaña ‘El negro está de moda’ para acabar con la estigmatización con el uso del leguaje con términos racistas, la abogada Nigeria Rentería sostuvo que “el problema no es de moda, es de reconocimiento de igualdad de derechos”.

Con afirmaciones como “hoy tuve un día negro”, “la lista negra”, “martes negro”, “trabajo como negro”, se ha discriminado esta población y reafirmado el racismo contra esta etnia.

Rentería indicó que “no se trata algo de moda, porque tradicionalmente se le ha dado un rasgo de estigmatización, no se trata de un momento particular, lo que está de moda pasa y nosotros los negros hacemos parte del país y reclamamos oportunidades iguales, no se nos ha dado el reconocimiento que como raza merecemos por nuestro aporte histórico a la formación de la sociedad colombiana”.

Para la defensora de los derechos de la raza negra es importante que el tema no pase de moda, es importante que los estudiantes pongan el tema y “jalen” para sensibilizar a la sociedad colombiana.

Agregó que “históricamente no se nos ha reconocido el aporte al país en lo que nos ha tocado participar y es muy importante que se ponga el tema para que se nos respeten nuestros Derechos Humanos , derecho a nuestra territorialidad y que no haya espacio para estereotipos negativos”.

La abogada afirmó que los trabajos más difíciles, las zonas con menor desarrollo y los departamentos más pobres son los que acogen a la población negra.

Para Rentería es curioso cómo en el censo muchos negros no se reconocen como tal, debido a la discriminación de su raza.

Finalmente puntualizó que “hay unos referentes muy positivos que muestran a nuestro país que no hay ninguna barrera y por eso varias universidades de prestigio internacional comienzan a buscarnos”.

“A mí no me molesta que me digan negra, si me disgusta que lo utilicen como término peyorativo y ahí si voy a reaccionar, aquí se trata es de educar, homogeneizar, tenemos un nombre al igual que los indígenas, los mestizos, sino que históricamente hemos estado invisibilizados y somos un país pluriétnico y pluricultural”, dijo.