El Tiempo debe rectificar señalamiento a la U. Nacional por atentado en el Andino: Rector Mantilla

El rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, afirmó en RCN Radio que el diario El Tiempo no ha emitido una rectificación tras la información desarrollada por ese medio en la que aseguró que, según fuentes de inteligencia, entre los autores del atentado terrorista en el Centro Comercial Andino estarían extremistas del centro educativo.

Para Mantilla, “es muy grave decir que se trata de extremistas de la universidad, como si se adoctrinara a las personas para volverse terroristas. Eso es parecido a cuando nos dicen en otros países que por ser colombianos somos narcotraficantes”.

Sostuvo que la Universidad es responsables cuando uno de sus egresados no tiene la calidad profesional necesaria para asumir un cargo, pero no cuando alguien de esa Alma Mater cometa un ilícito, “porque eso no fue lo que se le enseñó”.

Recordó que hace poco la Universidad fue catalogada como la mejor del país y la séptima en América Latina.

“Debemos reaccionar de forma inmediata ante estos señalamientos, para que la gente conozca a la verdadera Universidad Nacional, que cumple 150 años”, apuntó Mantilla.