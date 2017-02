ELN afirma que en la medida que puedan ocuparán territorios dejados por las Farc

Foto RCN Radio



El facilitador de paz del Ejército de Liberación Nacional, alias Eduardo Martínez, aseguró en RCN Radio que en la medida que las circunstancias lo permitan, coparán los espacios que las Farc abandonaron en cumplimiento de los acuerdos de paz, por cuanto los habitantes de esas regiones se lo están pidiendo.

Martínez salió recientemente de la cárcel de Bellavista en Medellín, como facilitador de los diálogos con el Gobierno en Ecuador.

Su nombre verdadero es Wigberto Chamorro, es hermano de Herlington Chamorro, alias Antonio García, uno de los integrantes del Comando Central del ELN.

En una entrevista en Quito, el guerrillero también habló del secuestro, el cese de fuego y hostilidades, la continuidad del proceso en el próximo Gobierno y de narcotráfico.

RCN Radio: Ustedes han dicho que respetar los acuerdos con las Farc, pero ahora que ellos se están retirando de esos lugares donde tenían dominio se habla que allí está entrando el ELN, bandas criminales y otros grupos. ¿Se están aprovechando eso?

Eduardo Martínez: En un escenario de guerra todo eso es posible, porque en un territorio nacional una de las formas de defensa y resistencia es copar más territorio. Es probable que toque hacerlo porque las comunidades mismas son las que nos están exigiendo.

RCN Radio: ¿Pero ustedes no tienen la misma capacidad militar, ni el mismo número de hombres de las Farc y no están en el mismo territorio, como copan esos espacios?

EM: Un territorio no se copa con tropa, tenemos un diseño de frentes guerrilleros, no somos tropas móviles, nos pegamos más a los territorios con las comunidades y ese trabajo hace el control del territorio, es el trabajo político que permite el control territorial, no la fuerza.

RCN Radio: ¿Pero no se estaría faltando al compromiso de iniciar un proceso de paz que se supone es bajar hostilidades?

EM: En la medida en que profundicemos los acuerdos de la participación de la sociedad, muchas cosas pueden cambiar, la realidad no es estática, se mueve como la verdad, nosotros tampoco somos inflexibles. En la medida que la contraparte se mueva nosotros estamos en la posibilidad de tener generosidad para el bien del país.

RCN Radio: ¿Pero mientras tanto ustedes seguirán realizando acciones militares, secuestros, que ustedes llaman retenciones?

EM: Claro, porque el problema no ha sido nuestro, nosotros siempre hemos tenido la voluntad para que se haga un cese el fuego, la contraparte tiene que ver en qué momento coincidimos, porque no estamos de acuerdo en hablar de paz en medio de la guerra, en esa medida tenemos que buscar un punto de encuentro. El desescalonamiento tiene que darse pero con gestos mutuos, no solamente deme, tiene que haber reciprocidad.

RCN Radio: ¿Hay el temor de que si se produce un atentado grave o un secuestro, el proceso tenga un traspiés o se pueda acabar?

EM: Claro, sería grave, no solo con nosotros, sino también con la misma comunidad que nos ha acompañado, si no paramos esa escalada eso va a ser grave porque estamos transitando hacia un cese bilateral, pero más allá de eso no debe morir ningún colombiano más por el hecho de tener diferencias.

RCN Radio: ¿Eso significa que ustedes sí tienen que comprometerse a no realizar ningún tipo de secuestro, de atentados, de tratar de que se disminuya el conflicto para evitar que se pueda romper el proceso?

EM: De todo eso se puede hablar, se puede resolver en la medida que haya voluntad de parte y parte.

RCN Radio: ¿Aunque son dos procesos diferentes el de las Farc y el ELN, hay muchos puntos que se pueden retomar de los acuerdos con las Farc, para hacer más rápido un posible acuerdo con el ELN?

EM: Hay temas que de pronto se deben tratar que fueron desarrollados por los compañeros de las Farc, recoger ideas, pero hay algunas cosas que no las contemplamos como el narcotráfico porque nunca hemos estado vinculados con eso.

En alguna medida en el territorio donde nosotros tenemos presencia se ha dado, pero la única forma de relacionamiento que hemos hecho es el gramaje, el cobro a quienes entrar a comprar porque tenemos el control del territorio.

RCN Radio: ¿Les preocupa lo que pueda pasar con la elección de un nuevo gobierno de derecha en Colombia que no esté comprometido con la paz?

EM: Vamos a ver si el nuevo gobierno se compromete a darle continuidad al proceso, un tránsito a que la paz continúe, extender en los próximos cuatro años el proceso, hay que contemplar la posibilidad de que un gobierno de derecha acabe con los diálogos, como ocurrió el pasado 2 de octubre con el plebiscito, fue un momento de inflexión, estos esfuerzos con la comunidad nacional hacen parte de construir una nueva realidad de no volver a la guerra.