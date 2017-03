ELN y autodefensas tienen confinadas a comunidades en Pie de Pató Chocó: Defensoría

El defensor del Pueblo, Carlos Negret informó en RCN Radio que tras la masacre de cinco personas en Pie de Pató, Chocó, la comunidad de la zona sigue confinada por la presión del ELN y de las Autodefensas Gaitanistas.

Según el funcionario, en Chocó hay un grave problema de índole humanitaria, ya que tanto el ELN como las Autodefensas Gaitanistas han copado los espacios dejados por las Farc y se disputan la producción y envío de drogas por este corredor ilegal.

Sostuvo que estos grupos han presionado a los habitantes de la zona para que no salgan de sus parcelas. “Les dicen no salgan de sus parcelas, no salgan a pescar ni a cultivar, y hay un problema de hambre en esta región del Chocó, por cuenta del ELN y las Autodefensass Gaitanistas”, reveló.

Sostuvo que a la fecha hay en el país 3.500 personas víctimas de desplazamiento y confinamiento por cuenta de los grupos armados ilegales.

“En este momento hay 3500 personas, entre desplazados y confinados. Por eso le pedimos tanto a la Policía como al Ejército y la Armado que se queden en esta zona, porque cuando hay presencia de la Fuerza Pública, los habitantes vuelven a sus parcelas”, afirmó Negret.

Negret confirmó la autoría del ELN en la masacre ocurrida el pasado fin de semana en esta sección del país.

Dijo por tanto que es imperativo que las Fuerzas Armadas patrullen de forma permanente los ríos, San Juan, Baudó y Atrato, para reforzar la protección de la población civil.