ELN reveló video de Odín Sánchez desde la selva, donde permanece secuestrado

Excongresista Odín Sánchez / Foto YouTube

El ELN reveló un video del excongresista Odín Sánchez, que según él fue grabado el pasado 10 de noviembre, en el que habló sobre el proceso de paz de esta guerrilla con el Gobierno, cuya instalación está suspendida porque su liberación era una de las condiciones.

En el vídeo que tiene una duración de 3:43 segundos, el excongresista expresó que no entiende cómo después de solicitar por distintos medios su liberación, aún sigue secuestrado.

Pidió además que se adelanten las gestiones necesarias para su liberación y que los garantes puedan certificar quién dice la verdad, si el Gobierno o el ELN en cuanto a los compromisos para su liberación.

“Como hay unos testigos de sección que son los países garantes ellos son los que deben informarle a la nación quién esta diciendo la verdad, porque me parece muy extraño que ante una exigencia de mi liberación el grupo que hoy me tiene no haya sido de los más voluntariosos para acceder a ella“, indicó.

El excongresista manifestó que la angustia se ha apoderado de él “sobre todo cuando no hago más que escuchar la radio y ver las dudas que rodean al proceso con el ELN”.

Cabe recordar que el pasado 13 de Diciembre el ELN envió un comunicado, donde expresó que el estado de salud de Odin Sanchez no era favorable, y un mes antes fue grabado este vídeo.

El Gobierno Nacional y el ELN han manifestado que la mesa de conversaciones para adelantar este proceso de negociación se reanudaría el 10 de enero de 2017.