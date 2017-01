ELN se niega a someterse a Justicia Especial de Paz diseñada para las Farc

Foto AFP

El ELN afirma que durante las conversaciones con el Gobierno se debe negociar una nueva justicia transicional, a pesar de que la canciller María Ángela Holguín y en el mismo Congreso de la República afirman que la Justicia Especial para la Paz y la ley de amnistía aplicarán para esta guerrilla que dialoga en Ecuador.

“Eso no será así. ¿Cómo nos vamos a someter a algo que no negociamos? eso lo pactaron con las Farc. Con nosotros es lo que se hable en la mesa, el Gobierno pudo dialogar con las dos guerrillas pero no lo quiso así. No nos vamos a someter a esa justicia“, afirmó Aureliano Carbonell, uno de los negociadores del ELN.

Carbonell manifestó que está de acuerdo con el Gobierno Nacional para que miembros de la oposición política del Centro Democrático tengan un lugar en la mesa de negociaciones en Ecuador.

Aureliano Carbonell, en una entrevista que le concedió al medio independiente RPTV, hizo una invitación directa al expresidente Álvaro Uribe Vélez y le manifestó que lo esperan en la mesa de conversaciones, así como a diferentes sectores sociales y políticos.

El presidente Juan Manuel Santos había sugerido que el Centro Democrático hiciera parte de esas conversaciones, pero aún este partido de oposición no ha dado respuesta.

Se espera que esta semana haya noticias sobre la liberación de Odín Sánchez, uno de los acuerdos al que llegaron en estos diálogos exploratorios en la ciudad de Ibarra, en Ecuador.